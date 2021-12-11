Marcao, sakatlığından dolayı sahalardan uzak kalabilir

Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Lazio'yla oynadığı karşılaşmanın öncesinde ısınma bölümünde ağrı hisseden ve buna rağmen maç boyunca sahada kalan Marcao, Sivasspor mücadelesinde sahada olmayabilir.

LAZİO MAÇINDA SAKAT OYNADI

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Lazio maçı öncesindeki ısınma bölümünde sol kasık (adductor) adale grubunda ağrı hissederek ısınmayı yarıda bırakan Marcao Teixeira, soyunma odasında yapılan tedavi sonrası karşılaşmada 90 dakika görev almıştı. Müsabakanın ardından tedavisine başlanan oyuncumuzun, Sivasspor maçında forma giyip giymeyeceğinin kararı risk/analiz karşılaştırılmasına göre verilecek." ifadelerine yer verildi.