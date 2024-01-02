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Marco Paixao, Altay'ı FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor - Son Dakika
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Marco Paixao, Altay'ı FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor

Altay formasıyla 4 kez gol kralı olan Marco Paixao, geçen hafta alacaklarının ödenmemesi nedeniyle kulüpten ayrıldığını açıkladı. Paixao'nun avukatı, ödemelerin 10 gün içinde yapılmaması halinde FIFA'ya başvuracaklarını bildirdi. Altay, eski yabancı oyuncularına olan borçları nedeniyle 2 yıldır transfer yasağı bulunuyor ve Paixao'ya olan borcunu ödemezse FIFA'da yeni bir dosya ile karşı karşıya kalacak.

Marco Paixao, Altay\'ı FIFA\'ya şikayet etmeye hazırlanıyor
02.01.2024 - 11:03,
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Altay formasıyla 1'inci Lig'de 4 kez gol kralı olmayı başarıp geçen hafta alacaklarının ödenmemesi nedeniyle kulüpten ayrıldığını açıklayan Marco Paixao, siyah-beyazlı kulübü FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor. Başkan Murat Pervane, geçen hafta düzenlenen basın toplantısında Portekizli santrfora geçmiş dönemlerden 550 bin Euro borçlu olduklarını açıklarken, Paixao'nun avukatı bu ödemenin 10 gün içinde yapılmaması halinde konuyu FIFA'ya taşıyacaklarını bildirdi.

Usta golcünün avukatı fesih belgesini kulübe yollayıp, "Oyuncumuzun ödenmemiş borçlarının, tazminatlarının, cezalarının ve faizlerinin tamamının ödenmesi için size daha önce tanınan süreyi not edin, aksi takdirde FIFA yargı organları önünde tazminat talebinde bulunacağız" mektubu gönderdi. Eski yabancı oyuncularına olan 11 milyon Euro civarındaki borcu nedeniyle 2 yıldır transfer yasağı bulunan Altay, Paixao'ya olan borcunu ödemezse FIFA'da yeni bir dosya ile karşı karşıya kalacak. Tecrübeli golcü Altay'dan ayrıldıktan sonra Şanlıurfaspor'la anlaşmıştı.

Kaynak: DHA
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