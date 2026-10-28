Mardin 1969 Spor, 13. haftada İstanbulspor deplasmanına Hamzabey'de hazırlandı - Son Dakika
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Mardin 1969 Spor, 13. haftada İstanbulspor deplasmanına Hamzabey'de hazırlandı

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Mardin 1969 Spor, 13. haftada İstanbulspor deplasmanına Hamzabey\'de hazırlandı
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Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Hamzabey Tesisleri'nde başladı. Ivaylo Petev yönetimindeki antrenmanın ardından iki takım 1 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaşacak.

Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hamzabey Tesisleri'nde teknik direktör Ivaylo Petev yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

İki gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda çift kale maç ve taktik çalışmayla sona erdi.

Mardin 1969 Spor ile İstanbulspor, 1 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
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