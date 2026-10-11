Mardin 1969 Spor'a 2-1 yenilen Bursaspor'un Fatih Şen'i taraftardan özür diledi - Son Dakika
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Mardin 1969 Spor'a 2-1 yenilen Bursaspor'un Fatih Şen'i taraftardan özür diledi

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Mardin 1969 Spor\'a 2-1 yenilen Bursaspor\'un Fatih Şen\'i taraftardan özür diledi
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Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bursaspor, sahasında Mardin 1969 Spor'a 2-1 yenildi. Teknik Sorumlu Fatih Şen önümüzdeki hafta taraftardan özrünü sahada dileyeceğini, Ivaylo Petev ise Bursa'dan 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Bursaspor Teknik Sorumlusu Fatih Şen, "Önümüzdeki hafta taraftarımızdan özrümüzü sahada dileyeceğiz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bursaspor, sahasında Mardin 1969 Spor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen bası toplantısında iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu. Bursaspor Teknik Sorumlusu Fatih Şen, ilk yarıya kötü başladıklarını belirterek, "Rakip 1-0 öne geçti. İkinci yarı değişikliklerden sonra takım toparladı. Golü bulduk, sonrasında son dakika golü yedik. Maçı kaybettik, önümüzdeki maçı kazanmak istiyoruz. Eksiklerimiz de vardı, Saranic'i başlattık. İkinci yarı oyunu lehimize çevirmek için risk alarak 3 değişiklikle farklı bir düzene döndük. Yarın başka bir maça odaklanacağız, bir an önce bu günü unutmak istiyoruz. Gole yakın çok oyuncumuz var, bugün atsalar çok farklı şeyler konuşulacaktı ancak olmadı. Mardin 1969 takımının da iyi futbolcuları var, bize karşı iyi bir direnç gösterdiler. Önümüzdeki hafta ve sonrasında tekrar galibiyetlerle devam edeceğiz" diye konuştu.

"Taraftarımız da güzel destek verdi"

Taraftarların desteğine değinen Şen, "4 gün sonra maç var, taraftarımız da güzel destek verdi. Özür dileriz ama kabul ederler mi bilemem. Önümüzdeki hafta özrümüzü sahada dileyeceğiz. Mustafa hoca hakemin yanına gittiği için kırmızı kart gördü. Bu tarz konularda tolerans göstermiyorlar, hemen atıyorlar. Bence bu konularda biraz daha tahammül göstermeleri lazım" ifadelerini kullandı.

"Genç oyuncularımızın taraftar baskısını kaldırması lazım"

Takımın genç oyuncularına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şen, "Biz burayı çok iyi biliyoruz, genç oyuncularımızın taraftar baskısını kaldırması lazım. Bunun üzerinde çalışıyoruz, onlara yardım ediyoruz. Maalesef bu camiada genç oyuncular bu tarz durumları yaşıyor. İkinci bölgeye hızlı şekilde geçmeye çalışan bir takımız, bazen boşluk bulmak adına topu gezdirmek zorunda kalıyoruz. Bunun özelinde biraz zaman kaybediyoruz" dedi.

Petev: "Bursa'dan 3 puanla ayrıldığımız için mutluyuz"

Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Ivaylo Petev ise mücadele eden futbolcularını tebrik ederek, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirtti. Petev, "Bursa'dan 3 puanla ayrıldığımız için mutluyuz. Çok güzel bir atmosfer vardı, kazanan takım biz olduk. Bursaspor topla oynamayı seven bir takım. Bursaspor'un şans yollarını kapatarak 3 puanı aldık. Buradan mutlu ayrılıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Ivaylo PetevFatih ŞenBursasporTrendyolMardinFutbolBursaSporSon Dakika

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