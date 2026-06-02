Mardin 1969 Spor, Cingöz ile Anlaştı

02.06.2026 19:00
Mardin 1969 Spor, teknik direktör Ahmet Cingöz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni sezon hazırlıkları başladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, teknik direktör Ahmet Cingöz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21 Kasım Şehir Stadı'nda düzenlenen törende teknik direktör Ahmet Cingöz 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Kulüp başkanı Rıdvan Aşar, törende yaptığı açıklamada, Ahmet Cingöz ile çalışacak olmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Yeni sezonda güçlü, genç ve dinamik bir ekip oluşturacaklarını ifade eden Aşar, mevcut kadronun kaliteli oyunculardan oluştuğunu ve takıma birkaç takviye yapılacağını belirtti.

Taraftarların endişe etmemesi gerektiğini dile getiren Aşar, "Ekibimiz gece gündüz çalışıyor. Ahmet hocamız ve ekibiyle sürekli istişare halindeyiz. Görüşmelerimizi tamamlayarak anlaşmayı resmiyete döktük. Bundan sonra sezon hazırlıklarına hız vereceğiz. Mardin halkına hayırlı olsun." diye konuştu.

Teknik direktör Ahmet Cingöz ise geride kalan sezonda elde edilen şampiyonlukta emeği geçen kulüp çalışanlarına, futbolculara ve teknik ekibe teşekkür etti.

Yönetimin duyduğu güvenin kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getiren Cingöz, taraftarların desteğini her zaman hissettiklerini anlattı.

Trendyol 1. Lig'de daha zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını belirten Cingöz, yıllardır farklı liglerde edindiği teknik direktörlük, yardımcı antrenörlük ve sportif direktörlük tecrübelerini takımın başarısı için kullanacağını söyledi.

Transfer çalışmalarına da değinen Cingöz, şunları kaydetti:

"Bulunduğu şehri sahiplenen, formasını sonuna kadar terleten ve mücadele eden oyunculardan oluşan bir kadro kuracağız. Geçen sezon bunu başardık, bu sezon da aynı anlayışla hareket edeceğiz. Taraftarlarımız transfer konusunda heyecanlı olabilir ancak doğru adımları atarak ilerleyeceğiz. Mardin'i kendi evi gibi gören oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
