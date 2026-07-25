Mardin 1969 Spor'dan İki Ayrılık

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, futbolcuları Şener Kaya ve Mert Miraç Altıntaş ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, 2025-26 sezonunda elde edilen "tarihi" başarıda emeği bulunan futbolculara teşekkür edildi.

Açıklamada, "Geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynayan 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Mert Miraç Altıntaş ile 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Şener Kaya yeni sezon planlaması doğrultusunda takımdan ayrılan isimler arasında yer aldı. Yeni sezon öncesinde futbolcular ile yeni bir sözleşme yapılmadı. Mardin 1969 Spor ailesine verdiğiniz emekler için teşekkür ediyor, kariyerinizin bundan sonraki döneminde sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.