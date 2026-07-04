Mardin 1969 Spor Eray Korkmaz'ı Kiraladı - Son Dakika
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Mardin 1969 Spor Eray Korkmaz'ı Kiraladı

04.07.2026 17:05
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Mardin 1969 Spor, 23 yaşındaki defans oyuncusu Eray Korkmaz'ı 1 yıl kiralık olarak kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 23 yaşındaki defans oyuncusu Eray Korkmaz'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Eray Korkmaz'ın tecrübesi, karakteri ve oyun kalitesiyle takımın hedeflerine önemli katkı sağlayacağına inanıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Eray Korkmaz ve Çaykur Rizespor ile 1 yıllığına kiralık anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya kırmızı-lacivertli formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, transferin camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Mardin 1969 Spor Eray Korkmaz'ı Kiraladı - Son Dakika

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