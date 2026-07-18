Mardin 1969 Spor, Erce Kardeşler'i Transfer Etti - Son Dakika
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Mardin 1969 Spor, Erce Kardeşler'i Transfer Etti

Mardin 1969 Spor, Erce Kardeşler\'i Transfer Etti
18.07.2026 13:30
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Mardin 1969 Spor, deneyimli kaleci Erce Kardeşler ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

TRENDYOL 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Mardin 1969 Spor, son olarak Amed Sportif Faaliyetler forması giyen deneyimli kaleci Erce Kardeşler ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Mardin 1969 Spor, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mardin ekibi geçtiğimiz sezon Amed Sportif Faaliyetler ile Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan 32 yaşındaki Erce Kardeşler'i kadrosuna kattı.

Futbola Bursaspor altyapısında başlayan Erce Kardeşler, Trabzonspor ve Hatayspor formalarıyla Süper Lig'de boy gösterdi. Tecrübeli file bekçisi, son olarak Amed Sportif Faaliyetler'de kaptanlık görevini üstlenirken, Diyarbakır temsilcisiyle 2025-2026 sezonunda şampiyonluk yaşayarak takımının Süper Lig'e yükselmesinde önemli rol oynadı. Kulübüyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Erce Kardeşler, Mardin 1969 Spor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

TANITIM VİDEOSU HAZIRLANDI

Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Mardin temsilcisi, Erce Kardeşler için Mardin'in kırsalında özel bir tanıtım videosu hazırladı. Videoda, köyde tek kale maç yapan ve kaleci bulmakta zorlanan çocukların yanına gelen Erce Kardeşler'in kaleye geçmesi konu edildi. Çocukların, kendilerini Mardin'in tarihi mekanlarında gezdirmesi karşılığında kaleye geçen deneyimli file bekçisi, daha sonra genç taraftarlarla kentin tarihi ve kültürel noktalarını gezdi. Videonun sonunda ise çocukların, Erce Kardeşler'in artık her zaman kalelerinde olmasını istemesi dikkati çekerken, kulüp paylaşımında 'Hoş Geldin Erce Kardeşler' ifadesine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Mardin 1969 Spor, Erce Kardeşler'i Transfer Etti - Son Dakika

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