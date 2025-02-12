Mardin 1969 Spor, Erciyes 38 Spor Maçı Hazırlıklarına Kar Yağışı Altında Başladı

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3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, Erciyes 38 Spor maçı hazırlıklarına kar yağışı altında yaptığı antrenmanla başladı.

Mardin 1969 Spor, ligin 20'inci haftasında Erciyes 38 Spor ile 15 Şubat Pazar günü saat 14.00'de Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha'da karşılaşacak. Kırmızı lacivertliler, bir günlük iznin ardından bu maçın çalışmalarına başladı. Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda, teknik direktör Ulaş Ulusan yönetiminde kar yağışı altında yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Düz koşu ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, maçın taktiksel organizasyonlarıyla tamamlandı.