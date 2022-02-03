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Mardin 1969 Spor, Fethiyespor'u konuk edecek - Son Dakika

Mardin 1969 Spor, Fethiyespor'u konuk edecek

03.02.2022 10:02
Mardin 1969 Spor, Fethiyespor'u konuk edecek

TFF 3. Lig 3. Grup 21. haftasında Mardin 1969 Spor, 6 Şubat Pazar günü sahasında Fethiyespor'u ağırlayacak.

TFF 3. Lig 3. Grup 21. haftasında Mardin 1969 Spor, 6 Şubat Pazar günü sahasında Fethiyespor'u ağırlayacak.

TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Mardin 1969 Spor, 21. hafta mücadelesinde ligde lider olan Fethiyespor'u konuk edecek. 6 Şubat Pazar günü 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma, Mardin 1969 Spor'un cezası nedeniyle seyircisiz olacak. Mücadele saat 13.00'de başlayacak.

Maçın hazırlıklarını 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda Teknik Direktör Mehmet Akbulut yönetiminde sürdüren Mardin 1969 Spor, hız ve çabukluk idmanından sonra 5'e 2 topla çalıştı. Futbolcular, daha sonra yarım sahada çift kale maç yaparak idmanı tamamladı. Sakatlığı bulunan Ayhan Gürbüz idmana katılmazken hafif ağrısı olan Kağan Kayalı idmanın bir kısmını takımdan ayrı çalıştı.

Kırmızı lacivertli takım bugün saat 13.00'de tek idmanla hazırlıklarını sürdürmeye devam edecek. - MARDİN

Mardin 1969 Spor, Fethiyespor'u konuk edecek
Mardin 1969 Spor, Fethiyespor'u konuk edecek
Mardin 1969 Spor, Fethiyespor'u konuk edecek

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Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Mardin, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mardin 1969 Spor, Fethiyespor'u konuk edecek - Son Dakika Spor


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