Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mardin 1969 Spor, Gebzespor Maçına Hazırlanıyor
16.04.2026 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin 1969 Spor, 19 Nisan'da Güzide Gebzespor'la oynayacak, 3 puan hedefliyor.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, deplasmanda karşılaşacağı Güzide Gebzespor maçına hazırlanıyor.

Mardin 1969 Spor, 33'üncü hafta mücadelesinde 19 Nisan Pazar günü Güzide Gebzespor'a konuk olacak. Kocaeli Alaettin Kurt Stadı'nda saat 15.00'te oynanacak karşılaşmada kırmızı-lacivertliler, sahadan üç puanla ayrılarak üst sıralardaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. 13 yıl aradan sonra yükseldiği 2'nci Lig'de başarılı bir sezon geçiren Mardin temsilcisi, ligde oynadığı 32 maçta 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 67 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. Play-off oynamayı garantileyen ve karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren Mardin temsilcisi, cumartesi günü uçakla İstanbul'a gidip, ardından kara yoluyla Kocaeli'nin Gebze ilçesine geçecek.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Gebzespor, Mardin, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 15:03:38. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.