Mardin 1969 Spor, Iğdır FK'ya 1-0 yenildi; Albayrak oyunu eleştirdi - Son Dakika
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Mardin 1969 Spor, Iğdır FK'ya 1-0 yenildi; Albayrak oyunu eleştirdi

Mardin 1969 Spor, Iğdır FK\'ya 1-0 yenildi; Albayrak oyunu eleştirdi
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Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Mardin 1969 Spor, deplasmanda Iğdır FK'ya 1-0 mağlup oldu. Teknik Sorumlu Ferhat Serkan Albayrak, oyun olarak iyi oynamadıklarını belirterek sonraki maçlarda oyun güçlerini geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Mardin 1969 Spor Teknik Sorumlusu Ferhat Serkan Albayrak, Iğdır FK karşılaşmasının ardından, "Oyun olarak iyi oynamadığımızı düşünüyoruz. Bundan sonraki maçlarda oyun gücümüzü geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Mardin 1969 Spor, deplasmanda Iğdır FK'ya 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mardin 1969 Spor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, "İyi hazırlandığımız bir müsabakaydı. Rakibimizi de hafta içerisinde analiz ettik. İyi hazırlandığımız bir müsabakaydı. Rakibimizi de hafta içerisinde analiz ettik. Her ne kadar rakibimiz topa hakim olup, daha çok bizim rakip yarı alanda gözükse de aslında bu bizim bir stratejimizin bir parçasıydı. Oyunda son 20-25 dakika risk aldık. Çünkü skor olarak gerideydik. Belki skoru yakalamak için 'pozisyon buluruz' diye oyuncu değişikliklerine gittik, biraz da dizilişimizde değişiklik yaptık. Golü de bulabilirdik, gol de yiyebilirdik. Oyun olarak iyi oynamadığımızı düşünüyoruz. Bundan sonraki maçlarda oyun gücümüzü geliştirmeyi hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

Trendyol, Mardin, Iğdır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mardin 1969 Spor, Iğdır FK'ya 1-0 yenildi; Albayrak oyunu eleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin 1969 Spor, Iğdır FK'ya 1-0 yenildi; Albayrak oyunu eleştirdi - Son Dakika
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