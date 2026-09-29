Mardin 1969 Spor, Ivaylo Petev ile teknik direktörlük için prensipte anlaşma sağladı - Son Dakika
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Mardin 1969 Spor, Ivaylo Petev ile teknik direktörlük için prensipte anlaşma sağladı

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Trendyol 1. Lig ekibi Mardin 1969 Spor, teknik direktör Ivaylo Petev ile prensipte anlaşmaya vardı. Kulüp açıklamasında, Bulgaristan ve Bosna-Hersek A Milli takımlarında görev alan, lig şampiyonlukları yaşayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Petev'e başarılar dilendi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, teknik direktör Ivaylo Petev ile prensipte anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kariyerinde Bulgaristan ve Bosna-Hersek A Milli takımlarının yanı sıra önemli kulüplerde görev alan Petev'in lig şampiyonlukları yaşadığı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Uluslararası tecrübesi ve kariyerindeki başarılarıyla kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Ivaylo Petev ve ekibine 'Hoş geldiniz' diyor, başarılar diliyoruz. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
UEFA Şampiyonlar LigiIvaylo PetevBulgaristanTrendyolMardinSporSon Dakika

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