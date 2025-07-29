TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Mardin 1969 Spor'un kombine biletleri satışa sunuldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu için kombine biletlerin satışa çıktığı belirtildi.
Bu kapsamda, biletler maraton tribünü için 3 bin ve kapalı tribün için 15 bin liradan satışa sunuldu.
Ayrıca takıma destek vermek isteyenler için de VIP kombine fiyatlarının 100 bin liradan satışa çıkarıldığı bildirildi.
Son Dakika › Spor › Mardin 1969 Spor Kombine Biletleri Satışa Çıktı - Son Dakika
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