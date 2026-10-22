Mardin 1969 Spor, Manisa FK ile 26 Ekim'de oynayacağı maça hazırlanıyor - Son Dakika
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Mardin 1969 Spor, Manisa FK ile 26 Ekim'de oynayacağı maça hazırlanıyor

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Mardin 1969 Spor, Manisa FK ile 26 Ekim\'de oynayacağı maça hazırlanıyor
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Mardin 1969 Spor, 1'inci Lig'in 12'nci haftasında sahasında Manisa FK'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarına Ivaylo Petev yönetiminde başladı. Karşılaşma 26 Ekim Pazartesi 20.00'de 21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanacak.

1'İNCİ Lig'in 12'nci haftasında sahasında Manisa FK'yı konuk edecek olan Mardin 1969 Spor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Ivaylo Petev yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, yenilenme ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldı.

Mardin 1969 Spor, 26 Ekim'de sahasında oynayacağı Manisa FK karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Hamzabeyli Antrenman Sahası'nda teknik direktör Ivaylo Petev yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdman 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti ve dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi. Kırmızı-lacivertlilerde, Esenler Erokspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular ise rejenerasyon çalışmaları yaptı. Kulüp yöneticileri de çalışmayı takip ederek takımın hazırlık sürecini yerinde izledi.

Mardin 1969 Spor, Manisa FK karşılaşması öncesindeki çalışmalarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek. Kırmızı-lacivertliler, sahasında oynayacağı mücadeleden iyi bir sonuçla ayrılmayı hedefliyor. Mardin 1969 Spor ile Manisa FK arasında oynanacak karşılaşma, 26 Ekim Pazartesi 20.00'de 21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: DHA
Mardin 1969 SporIvaylo PetevManisaSporSon Dakika

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