Mardin 1969 Spor Play-Off'u Garanti Etti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

12.04.2026 20:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teknik direktör Bülent Akan, takımlarının play-off'u garantilediklerini açıkladı.

MARDİN 1969 Spor Teknik Direktörü Bülent Akan, "Bugün itibarıyla play-off'u tamamen garantiledik. Bu bizim için çok değerli. Takım olarak bir karakter ortaya koyacağımızı söylemiştik" dedi.

Kahramanmaraş İstiklal Spor karşılaşmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Mardin 1969 Spor Kulübü Teknik Direktörü Bülent Akan, geçen hafta beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirterek, "Şampiyonluk hedefinden uzaklaştık. Bu nedenle elimizde play-off hedefi kaldı. Bugün de ciddi bir rakibe karşı önemli bir sınav verdik. Oyunu domine eden ve daha fazla gol pozisyonuna giren taraf bizdik. Bünyamin, Mert Miraç, Mücahit ve Şahverdi sakatlıktan döndü. Bu oyuncularımızın fiziksel olarak hazır hale gelmesi için çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

'PLAY-OFF'TA GÜÇLÜ RAKİPLERLE KARŞILAŞACAĞIZ'

Karşılaşmanın ikinci yarısında rakibin baskı kurduğunu ifade eden Akan, "İkinci yarının ortalarında rakip yüklendi, biz de fiziksel olarak bir düşüş yaşadık ve golü yedik. Ancak yaptığımız hamlelerle doğru zamanda golü bulduk. Şükürler olsun, kazandık. Bugün itibarıyla play-off'u tamamen garantiledik. Bu bizim için çok değerli. Takım olarak bir karakter ortaya koyacağımızı söylemiştik. Geride kalan 5 maçta 4 galibiyet aldık, sadece Bursaspor'a mağlup olduk. Kendilerini şampiyonluklarından dolayı tebrik ediyorum. İyi bir takımız. Play-off'ta da güçlü rakiplerle karşılaşacağız. O zamana kadar sakat oyuncularımızı hem fiziksel hem mental olarak hazır hale getirebilirsek, önemli işler yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Mardin, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 21:45:53. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.