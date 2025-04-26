Mardin 1969 Spor Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Mardin 1969 Spor Şampiyon Oldu

Mardin 1969 Spor Şampiyon Oldu

Mardin 1969 Spor, 4-2 kazanarak 2. Lig'e yükseldi; kutlamalar yapıldı.

26.04.2025 19:09
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TFF 3'üncü Lig 30'uncu hafta müsabakasında sahasında konuk ettiği Orduspor 1967'yi 4-2 yenerek şampiyon olan Mardin 1969 Spor, 2'nci Lig'e yükseldi. Maç sonrası kentte kutlamalar yapıldı.

Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Tolga Akbaba yönetti. Akbaba'nın yardımcılıklarını İsmail Çetin ve Denizcan Şahin yaptı. Mardin 1969 Spor, maça, İsmail Cengiz, İslam Çerioğlu, Abdulsamet Kırım, Murat Şevik, Ümit Kurt, Serdar Yiğit, Berkan Ünal, Aykut Sarıdoğan, Barış Sağır, Ahmet Teker ve Umut Dilek ilk 11 ile çıktı.

Maça baskılı başlayan Mardin 1969 Spor, 38. dakikada Ahmet Teker'in yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Barış Sağır, topu filelere göndererek, durumu 1-0 yaptı. 45+1'inci dakikada Orduspor 1967, Sarper Çağlar'ın sol çaprazdan düzgün vuruşuyla eşitliği sağladı. Uzatma dakikalarında başka gol olmayınca taraflar soyunma odasına eşitlikle girdi. İkinci yarıya etkili başlayan konuk Orduspor 1967, 49'uncu dakikada Osman Şahin'in golüyle 2-1 önce geçti. Mardin 1969 Spor, bu gole 58'inci dakikada kornerden Umut Dilek'in kafa vuruşuyla eşitliği sağladı. Bu golden 11 dakika sonra Umut Dilek yine kafa golüyle takımını 3-2 öne geçirdi. 87'nci dakikada Ali Kemal Özkan, frikikten attığı gol ile farkı 2'ye çıkardı. Maçın kalan bölümünde başka gol olmayınca Mardin 1969 Spor şampiyonluğunu ilan ederek 2'nci lige yükseldi.

KENTTE ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI BAŞLADI

Cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maç sonrası kentin farklı noktalarında şampiyonluk kutlamaları yapıldı. Maçı tribünden takip eden il protokolü de maç sonrası saha içinde Mardin Spor'un sevincine ortak oldu. Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ile AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, futbolcularla halay çekti.

VALİ TUNCAY AKKOYUN: HEDEF SÜPER LİG

Çok sevinçli olduklarını belirten Vali Tuncay Akkoyun, hedeflerinin Süper Lig olduğunu söyledi.

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ise 12'nci adam olan Mardin Spor taraftarları adına burada olduklarını, şampiyonluğu 12'nci adama armağan ettiklerini söyledi.

ULAŞ ULAŞAN: ANLIMIZIN AKIYLA ŞAMPİYON OLDUK

Teknik Direktör Ulaş Ulusan ise, maç sonrası yaptığı açıklamada, şampiyonluğu Mardin halkına armağan ettiğini belirterek, "Çok yorucu bir sezon oldu. Zaman zaman güldük, bazen üzüldük, bazen iftira attılar, bazen hakaret ettiler ama ben oyunculara hep şunu söyledim; biz dimdik ayakta duracağız. Dimdik durduk ve alnımızın akıyla şampiyon olduk. Bunun için çok mutluyuz" dedi.

Mardin 1969 Spor Asbaşkanı Veysi Duyan da şampiyonluğu Mardin'in kadim halkına armağan ettiklerini söyledi.

Mardin Spor'un ana sponsoru iş insanı Kenan Duyan'da şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkür ederek, destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Mardin 1969 Spor Şampiyon Oldu - Son Dakika

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