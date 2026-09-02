Mardin 1969 Spor, Sivasspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle 1 puanla döndü - Son Dakika
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Mardin 1969 Spor, Sivasspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle 1 puanla döndü

Mardin 1969 Spor, Sivasspor deplasmanından 2-2\'lik beraberlikle 1 puanla döndü
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Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Mardin 1969 Spor, deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Teknik Direktör Fatih Serkan Albayrak, 2-0'dan 1 puan almanın güzel olduğunu ancak beraberliğe gelmenin üzücü olduğunu söyledi.

Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Fatih Serkan Albayrak, Sivasspor maçının ardından, "Sivas deplasmanı ve Sivas'ın ligdeki durumundan dolayı zorlu bir maç olacağını biliyorduk" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Mardin 1969 Spor, deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Ahmet Cingöz, açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Sivas deplasmanı ve Sivas'ın ligdeki durumundan dolayı zorlu bir maç olacağını biliyorduk. Biz de Mardin'de çalışmalarımızı buna yönelik yaptık. 2-0'dan deplasmanda 1 puan almak güzel. 2-0 yakalamış bir takımın beraberliğe gelmesi bizi üzüyor. Oyuncularımız gerçekten çok karakterli ve söylenenleri yapıyorlar, mücadele ediyorlar. Bunun karşılığını da sahada alıyoruz. Mardin Spor olarak bizim ilk 1. Lig deneyimimiz. Hakemlerin arkasına sığınacak bir durumumuz yok. Bugün de bazı sorunlar yaşadı. Sivasspor'u da tebrik ediyorum ikinci yarıda güzel bir mücadele sergilediler. Pozisyon olarak baktığımız da bizim de epey pozisyonumuz var. Oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Hakemlerin gerçekten daha dikkatli olmaları gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Sivasspor, Trendyol, Mardin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mardin 1969 Spor, Sivasspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle 1 puanla döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin 1969 Spor, Sivasspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle 1 puanla döndü - Son Dakika
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