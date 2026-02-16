Mardin 1969 Spor, Somaspor'u 3-0 Yenerek 2'nci Sıraya Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Mardin 1969 Spor, Somaspor'u 3-0 Yenerek 2'nci Sıraya Yükseldi

Mardin 1969 Spor, Somaspor\'u 3-0 Yenerek 2\'nci Sıraya Yükseldi
16.02.2026 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin 1969 Spor, Somaspor'u 3-0 yenerek puanını 52'ye çıkardı ve 2'nci ligde 2'nci sıraya yükseldi.

MARDİN 1969 Spor, erteleme maçında sahasında konuk ettiği Somaspor'u 3-0 yendi.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta, 23'üncü haftada Mardin 1969 Spor'un 14 Şubat'ta karşılaşacağı Yeni Mersin İdman Yurdu Spor'un ligden çekilmesi, Somaspor'un da karşılaşacağı Yeni Malatya Spor'un ligden çekilmesi nedeniyle, her iki takım da haftayı 3-0 hükmen galibiyetlerle kapattı.

20'nci haftada, 24 Ocak'ta oynanması gereken Mardin 1969 Spor-Somaspor maçı, konuk ekibin yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşadığı aksaklıklar sebebiyle, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelenmişti. Haftayı hükmen galibiyetle tamamlayan iki takım, erteleme maçında karşı karşıya geldi. 21 Kasım Şehir Stadı'nda, hakem İbrahim Güner'in yönettiği maç saat 14.00'te başladı. Cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maça etkili başlayan Mardin 1969 Spor, 27'nci dakikada Mücahit Can Akçay'ın asistinde Ahmet Ülük'ün golüyle öne geçti ve ilk yarı 1-0'lık skorla sona erdi.

İkinci yarıya da etkili başlayan Mardin Spor, oyunu rakip alana yığdı. 71'inci dakikada Ahmet Ülük'ün kenardan yaptığı ortada Mustafa Şengül, şık kafa vuruşuyla skoru 2-0'a getirdi. Bu golün hemen ardından rakip alanda yaptığı presten sonuç alan Mardin Spor, Ahmet Ülük'ün aşırtma vuruşuyla farkı 3'e çıkardı. Kalan sürede başka gol olmayınca Mardin Spor, sahadan 3 puanla ayrıldı. 3 puanı 3 golle alan ev sahibi ekip, puanını 52'ye çıkararak grubunda 2'nci sıraya yükseldi.

Mardin Spor, 22 Şubat Pazar günü Arnavutköy Belediye Spor'a konuk olacak.

Kaynak: DHA

Mardin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mardin 1969 Spor, Somaspor'u 3-0 Yenerek 2'nci Sıraya Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
İsveç’ten Kanada’ya hile suçlaması: Kennedy’den küfürlü yanıt İsveç'ten Kanada'ya hile suçlaması: Kennedy'den küfürlü yanıt
Fenerbahçe’nin bitirim ikilisi: Asensio ve Talisca Fenerbahçe'nin bitirim ikilisi: Asensio ve Talisca
Ertan Torunoğulları’dan forvet transferi sorusuna cevap Ertan Torunoğulları'dan forvet transferi sorusuna cevap
İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube’de 42 yıl sonra değişim İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube'de 42 yıl sonra değişim
Bahçeli’den Uraz Kaygılaroğlu’na telefon Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na telefon
Ukrayna’nın eski Enerji Bakanı Halushchenko ülkeden kaçarken gözaltına alındı Ukrayna'nın eski Enerji Bakanı Halushchenko ülkeden kaçarken gözaltına alındı
Beşiktaş’a RAMS Başakşehir karşısında yıldız isminden kötü haber Beşiktaş'a RAMS Başakşehir karşısında yıldız isminden kötü haber

16:57
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu
16:41
X’e erişimde sorun yaşanıyor
X'e erişimde sorun yaşanıyor
16:33
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı
16:29
Dünya yıldızından ’’Onu görürsem huzur içinde ölebilirim’’ diyen hayranına büyük jest
Dünya yıldızından ''Onu görürsem huzur içinde ölebilirim'' diyen hayranına büyük jest
16:10
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
15:17
Zonguldak’ta maden ocağında göçük 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor
Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor
14:59
Ne altın ne gümüş İşte İslam Memiş’in 2026 için şampiyonluk adayı
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı
14:35
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan’ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 17:17:42. #7.11#
SON DAKİKA: Mardin 1969 Spor, Somaspor'u 3-0 Yenerek 2'nci Sıraya Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.