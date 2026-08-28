Mardin 1969 Spor, Taraftarıyla Buluşuyor - Son Dakika
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Mardin 1969 Spor, Taraftarıyla Buluşuyor

Mardin 1969 Spor, Taraftarıyla Buluşuyor
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Mardin 1969 Spor, Vanspor FK maçına hazır. Teknik direktör Cingöz, taraftarla galibiyet hedefliyor.

MARDİN 1969 Spor, TFF 1'inci Lig 4'üncü haftasında yarın konuk edeceği Vanspor FK maçının hazırlarını tamamladı. Teknik direktör Ahmet Cingöz, uzun bir aranın ardından yeniden taraftarıyla buluşacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kırmızı-lacivertli ekip, 29 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda konuk edeceği Vanspor FK maçının hazırlıklarını tamamladı. Ligde 3 haftada topladığı 7 puanla 2'nci sırada bulunan Mardin 1969 Spor, Vanspor maçını da alarak zirveye yerleşmeyi hedefliyor. Artuklu ilçesindeki Hamzabeyli Antrenman Tesisleri'nde hafta başından beri antrenmanlara çıkan takım, maça hazırlandı. Ligde cezası nedeniyle sahasındaki ilk maçı seyircisiz oynayan Mardin 1969 Spor'un taraftar grupları, yarın oynanacak Vanspor FK maçında stadı doldurmaya hazırlanıyor.

'TARAFTARLARIMIZIN HUZURUNDA OLACAĞIMIZ İÇİN HEYECANLIYIZ'

Teknik direktör Ahmet Cingöz, kendi taraftarlarının önünde lig maçına çıkacak olmalarının ayrı bir motivasyon kaynağı olduğunu ve sahadan galibiyetle ayrılmak istediklerini ifade ederek, "Uzun bir aradan sonra ilk defa taraftarlarımızla hafta sonu birlikte olacağız. Futbolcularım da heyecanlı, çünkü 2 hafta önce içeride oynadığımız maçta taraftarlarımızdan yoksunduk. Onların coşkusuyla birlikte Allah'ın izniyle cumartesi günü çok iyi bir sonuç alacağız. Taraftarlarımızın karşısında, huzurunda olacağımız için heyecanlıyız" dedi.

Kaynak: DHA

Mardin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mardin 1969 Spor, Taraftarıyla Buluşuyor - Son Dakika

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