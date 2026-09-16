Mardin 1969 Spor'un iki futbolcusu milli takımlara davet edildi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor'da Zdravko Dimitrov ile Baba Alhassan, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Zdravko Dimitrov Bulgaristan Milli Takımı'na, Baba Alhassan ise Uganda Milli Takımı'na çağrıldı.

Bu hafta oynanacak lig maçının ardından iki futbolcu da ülkelerinin milli takım kamplarına katılacak.