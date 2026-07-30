Mardin 1969 Spor, Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

1'inci Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Gerede ilçesinde sürdürüyor. Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar, "1'inci Lig'in de flaş takımlarından birinin Mardin olacağına kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Gerede ilçesi Esentepe mevkisindeki bir otelde kamp yapan kırmızı-lacivertli ekip, teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Günde çift antrenman programı uygulayan Mardin 1969 Spor, 30 futbolcuyla çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 1,5 saat süren idmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve düz koşunun ardından kondisyon, istasyon ve kuvvet çalışmaları yaptı. Antrenmanı Mardin 1969 Spor Başkanı Rıdvan Aşar da takip etti.

'TRANSFERDE İSME DEĞİL, KARAKTERE BAKIYORUZ'

Kamp çalışmalarını değerlendiren ve yeni transferleri bilinçli bir şeklide yürüttüklerini belirten Mardin 1969 Spor Başkanı Rıdvan Aşar, "Kampımız güzel geçiyor. Topçu arkadaşlarımızı iyi seçtik diyelim. Hava da güzel. Bir aya yakındır biz buradayız. Arkadaşlarımız çok güzel çalışıyorlar, çok güzel kenetlenmişler şimdiden. Her şey çok güzel geçiyor. Zaten yarın bir hazırlık maçımız var, ondan sonra artık maç haftasına hazırlanacağız, Ümraniye maçımız var. İlk maçımız. Transfer konusunda biraz ağır gidiyoruz. Ama bilinçli gidiyoruz. Her zaman yaptığımız iştir bu. Biz transferi yaparken hiçbir zaman isme gitmedik, şova gitmedik. Bizim tek hedefimiz karakter, kişilik, aidiyet duygusuydu. Çok şükür şu ana kadar aldığımız bütün arkadaşlarımız da bu kriterlerin yüzde 100'üne sahip arkadaşlardır. ve bu şekilde devam edecek. Birkaç oyuncu daha alacağız, şu an görüşmelerimiz devam ediyor. Biz kendi bütçemize göre, şehrin dinamiklerine göre, şehrin uyumuna erken katılacak arkadaşları ve karakterleri seçiyoruz ve şu an çok iyiyiz" diye konuştu.

'BORCU OLMAYAN SAYILI TAKIMLARDAN BİRİYİZ'

Yeni sezonda zorlu bir ligin kendilerini beklediğini ve uzun vadeli hedeflerle hareket ettiklerini söyleyen Aşar, "Bu sene 1'inci Lig şehirsel anlamda çok güzel bir sezon bizi bekliyor, çok zor bir sezon bizi bekliyor. Şehir takımları çok, en sevindirici olayı da odur. Biz Mardin olarak bu zorlukları çok yaşadık. Tamam her ligin kendisine göre bir farkı var ama her ligin de oyuncuların kendine göre kategorilerinin zorlukları var. Biz bunun bilincindeyiz ve çok iyi hazırlanıyoruz. 1'inci Lig'in de yine flaş takımlarından birinin Mardin olacağına kimsenin şüphesi olmasın. Biz 3 yıl önce bu fitili başlattık. 3 yıl önce biz bu yola girdik. Bu başarı geçici olmayacak şekilde hep davrandık, transferlerimizi yaptık, takımı hazırladık, takımı buraya getirdik. Çok şükür şu an belki de 1'inci Lig'de borcu olmayan 2-3 takımdan biri biziz. En büyük başarımız da kesinlikle bu. Kısa vadede takımı bu seviyeye getirip ve borçsuz bir şekilde gelmek benim için her şeyden daha çok başarıdır. Destek veren bütün Mardin halkına çok teşekkür ederim. Biz böyle 2-3 yıllık parlayan bir Mardin spor hayal etmiyoruz. ve böyle de bir vaadimiz yok. Biz ağır ağır ve bir yılın başarılı takımı olmayacağız. Bütün dönemlerin Mardinspor'u olacağız. Mardinspor, Türkiye'nin spor camiasından ismi çıkmayacak bir şekilde ilerliyoruz" dedi.