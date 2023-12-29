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Mardin Büyükşehir Belediyesi Spor Tesislerini Yeniliyor - Son Dakika
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Mardin Büyükşehir Belediyesi Spor Tesislerini Yeniliyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, çocuk ve gençlerin sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı sunmak amacıyla kent genelinde spor tesislerini yeniliyor. Artuklu ilçesi Kamor Millet Bahçesinde bulunan 2 adet halı saha, basketbol ile tenis açık spor tesisleri bakım ve onarımlardan geçirilerek yeniden hizmete sunuldu. Yenileme çalışmalarında halı sahaların zemin bakımları titizlikle gerçekleştirildi ve basketbol ile tenis sahalarındaki altyapı ve oyun ekipmanları modern standartlara uygun hale getirildi. Bu projeler, gençlerin sosyal aktivitelerle buluşmalarına imkan tanımanın yanı sıra sağlıklı yaşam alışkanlıklarını da teşvik ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Spor Tesislerini Yeniliyor
29.12.2023 - 13:46,
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Mardin Büyükşehir Belediyesi, çocuk ve gençlerin sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı sunmak amacıyla kent genelinde spor tesislerini yeniliyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, çocuk ve gençlerin sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı sağlamak amacıyla Artuklu ilçesi Kamor Millet Bahçesinde bulunan 2 adet halı saha, basketbol ile tenis açık spor tesislerini bakım ve onarımlardan geçirerek yeniden hizmete sundu. Yenileme çalışmalarında halı sahaların zemin bakımları titizlikle gerçekleştirilirken, basketbol ve tenis sahalarındaki altyapı ve oyun ekipmanları da modern standartlara uygun hale getirildi. Bu sayede, çocuklar ve gençler spor yapma imkanlarına kavuşurken, tesislerin kullanım ömrü de uzatılmış oldu.

Mardin genelindeki spor altyapısını güçlendirmeyi amaçlayan bu tür projeler, gençlerin sosyal aktivitelerle buluşmalarına imkan tanımanın yanı sıra sağlıklı yaşam alışkanlıklarını da teşvik ediyor. - MARDİN

Kaynak: İHA
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