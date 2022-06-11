Mardin'de 1. Uluslararası Mardin Abbara Koşusu yapıldı - Son Dakika
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Mardin'de 1. Uluslararası Mardin Abbara Koşusu yapıldı

11.06.2022 13:43

Mardin'de düzenlenen 1. Uluslararası Mardin Abbara Koşusu'na katılan 750 sporcu, tarihi yapıların bulunduğu dar ve basamaklı sokaklarda ter döktü.

Mardin'de düzenlenen 1. Uluslararası Mardin Abbara Koşusu'na katılan 750 sporcu, tarihi yapıların bulunduğu dar ve basamaklı sokaklarda ter döktü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 1. Uluslararası Mardin Abbara Koşusu gerçekleştirildi.

Merkez Artuklu ilçesinde tarihi Kasımiye Medresesi'nden başlayan organizasyonda 7 ülkeden 750 sporcu, aralarında Ulu Cami, abbaralar (Evlerden sokaklara açılan üstü kapalı geçitler), Zinciriye Medresesi gibi tarihi yapıların yer aldığı ve 551 basamağın bulunduğu 3 bin 200 metrelik parkurda mücadele etti.

Yarışmada erkekler kategorisinde Etiyopyalı Fetene Alemu Regasa birinci, Mardinli milli sporcu Ahmet Alkanoğlu ikinci ve Onur Aras üçüncü, kadınlar kategorisinde ise Fatma Arık birinci, Derya Kunur ikinci ve Nuran Satılmış üçüncü oldu.

Mardin Olgunlaşma Enstitüsünün bahçesinde düzenlenen törende Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, dereceye giren sporculara para ödülü, kupa ve madalya verdi.

Demirtaş, yaptığı açıklamada, organizasyonlarla Mardin'in spor turizmini geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Tarihi şehrin turistik ve kültürel değerlerini sporla da dünyaya tanıtmayı arzu ettiklerini aktaran Demirtaş, "Taşın dile geldiği, kilin sanata dönüşmüş olduğu bu kenti en güzel bir şekilde tanıtmaya düşünüyoruz." diye konuştu.

Koşuya katılan 66 yaşındaki Gülcan Mazi de spor aktivitelerine hobi olarak her zaman katıldığını söyledi.

Gençleri spora teşvik etmek istediğini aktaran Mazi, "Yeme ve içme ne kadar önemliyse bizim için spor da bu kadar önemli. Herkesi spor yapmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mardin'de 1. Uluslararası Mardin Abbara Koşusu yapıldı
Mardin'de 1. Uluslararası Mardin Abbara Koşusu yapıldı
Mardin'de 1. Uluslararası Mardin Abbara Koşusu yapıldı
Mardin'de 1. Uluslararası Mardin Abbara Koşusu yapıldı
Mardin'de 1. Uluslararası Mardin Abbara Koşusu yapıldı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Mardin'de 1. Uluslararası Mardin Abbara Koşusu yapıldı - Son Dakika

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