Mardin\'de 20. Rahvan At Yarışları Yapıldı

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MARDİN'de düzenlenen 20'nci Geleneksel Rahvan At Yarışları Şampiyonası, renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Mardin'de 20'nci Geleneksel Rahvan At Yarışları Şampiyonası düzenlendi. Mardin Rahvan Atları Kulübü'nün desteği ile Zınnar Arena'da 7 kategoride gerçekleştirilen şampiyonaya 10 ilden 85 yarışmacı katıldı. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Mardin İl Temsilcisi Alaattin Balıbey, "Mardin'de 20'nci yarışmayı yapabildik. 10 ilden katılım vardı. 85 sporcu katıldı. Erzurum'dan Gaziantep'e kadar katılımcılarımız var. Yarışma 7 kategoride. Yarışmaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz. Kazasız belasız bir yarışma olmasını diliyorum."

Yarışmanın sonunda kategorilerde dereceye giren 21 yarışmacıya ödülleri verildi.