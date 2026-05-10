Mardin'de Çifte Sevinç: Mardinspor ve Galatasaray Kutlamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mardin'de Çifte Sevinç: Mardinspor ve Galatasaray Kutlamaları

Mardin\'de Çifte Sevinç: Mardinspor ve Galatasaray Kutlamaları
10.05.2026 01:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de Mardinspor TFF 1. Lig'e yükselirken, Galatasaray da Süper Lig şampiyonluğunu ilan etti.

Mardin'de Mardinspor'un TFF 1. Lig'e yükselmesi ve Galatasaray'ın Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesiyle Mardin'de çifte sevinç yaşandı, taraftarlar gece boyunca kutlama yaptı.

TFF 2. Lig play-off finalinde rakibi Muşspor'u 2-1 mağlup eden Mardinspor, 18 yıllık hasrete son vererek Trendyol 1. Lig'e yükseldi. Tarihi zaferin ardından kentte büyük sevinç yaşandı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Mardin sokakları kırmızı-lacivert renklere büründü. Taraftarlar araç konvoyları oluştururken, meşaleler yakıldı, tezahüratlar gece boyunca sürdü. Kentin birçok noktasında yüzlerce kişi şampiyonluğu kutlamak için meydanlarda toplandı.

Mardin'de aynı gece bir başka şampiyonluk sevinci daha yaşandı. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray, sezonun bitimine bir hafta kala 26. şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar da kentte kutlamalara katılarak geceye ayrı bir renk kattı.

Mardin'de hem Mardinspor'un yıllar sonra gelen tarihi başarısı hem de Galatasaray'ın şampiyonluğu nedeniyle adeta çifte bayram havası yaşandı. Kutlamalar gece geç saatlere kadar sürerken, kent merkezinde renkli görüntüler oluştu. - MARDİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mardin'de Çifte Sevinç: Mardinspor ve Galatasaray Kutlamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın Hürmüz’de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
Hull City, Millwall ile yenişemedi Tur ikinci maça kaldı Hull City, Millwall ile yenişemedi! Tur ikinci maça kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar
Interpol-Europol’ün ’en çok arananlar’ listesinde bulunan şüpheli yakalandı Interpol-Europol'ün 'en çok arananlar' listesinde bulunan şüpheli yakalandı
TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı
SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı

00:34
Türkiye sarı-kırmızıya boyandı: 26. şampiyonluk 81 ilde ve sınır ötesinde kutlandı
Türkiye sarı-kırmızıya boyandı: 26. şampiyonluk 81 ilde ve sınır ötesinde kutlandı
00:28
Yıldız isim müjdeyi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum
Yıldız isim müjdeyi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum
00:09
Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti
Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti
23:47
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye bomba gönderme
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bomba gönderme
23:32
Fenerbahçe’den tepki: ’’Sakın ha’ sezonu sona erdi
Fenerbahçe'den tepki: ''Sakın ha' sezonu sona erdi
22:53
Beşiktaş’tan ’’Sergen Yalçın istifa edecek’’ iddialarına yanıt
Beşiktaş'tan ''Sergen Yalçın istifa edecek'' iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 02:32:35. #7.12#
SON DAKİKA: Mardin'de Çifte Sevinç: Mardinspor ve Galatasaray Kutlamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.