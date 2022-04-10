Mardin'de, Gümüşhanespor otobüsüne taşlı saldırı - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin'de, Gümüşhanespor otobüsüne taşlı saldırı

10.04.2022 14:59
Mardin'de, Gümüşhanespor otobüsüne taşlı saldırı

TFF 3'üncü Lig'de deplasmanda oynayacağı Mardin Büyükşehir Belediyespor maçı için otelden ayrılıp, stada hareket eden Gümüşhanespor kafilesini taşıyan otobüs taşlı saldırıya uğradı.

TFF 3'üncü Lig'de deplasmanda oynayacağı Mardin Büyükşehir Belediyespor maçı için otelden ayrılıp, stada hareket eden Gümüşhanespor kafilesini taşıyan otobüs taşlı saldırıya uğradı. Yaralananın olmadığı saldırıda otobüsün camı kırıldı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü grupta mücadele eden Gümüşhanespor, 30'uncu haftada bugün saat 15.00'da Mardin şehir Stadı'nda Mardin Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi otelden ayrılıp, stada hareket eden Gümüşhanespor kafilesini taşıyan otobüs, stadyum yakınında taşlı saldırıya uğradı. Yaralananın olmadığı saldırıda camı kırılan otobüs, yoluna devam edip, stadyuma giriş yaptı.Yaşananlara ilişkin açıklamada bulunan Gümüşhanespor kulüp yöneticisi Erol Ocaklı, "Takım oyuncularımız otobüs içerisindeyken, deplasman takımın taraftarları otobüsümüzü taşladı. Bu görüntüler medeniyetler şehri Mardin'e hiç yakışmadı. İki dost kulüp arasına nifak sokmak isteyenler amacına ulaşamayacak" dedi.


Mardin'de, Gümüşhanespor otobüsüne taşlı saldırı
Mardin'de, Gümüşhanespor otobüsüne taşlı saldırı
Mardin'de, Gümüşhanespor otobüsüne taşlı saldırı
Mardin'de, Gümüşhanespor otobüsüne taşlı saldırı
Mardin'de, Gümüşhanespor otobüsüne taşlı saldırı
YORUMLAR
500
Atletizm Geliştirme Projesi'nin yarı finalleri dört ilde yapıldı Atletizm Geliştirme Projesi'nin yarı finalleri dört ilde yapıldı Mardin'de Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi Mardin'de Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi

Türkiye Futbol Federasyonu, Büyükşehir Belediyespor, Gümüşhanespor, Mardin, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Mardin'de, Gümüşhanespor otobüsüne taşlı saldırı - Son Dakika


Son Dakika
14:49 Sadakatsiz ile İspanya'yı salladı! Cansu Dere'den Madrid çıkarması
14:46 Yeni seçim kanunundaki hakim kararına itiraz! CHP, iptal için AYM'ye gidiyor
14:43 Tüm Avrupa izleyecek! Birçok futbolcunun kariyeri bu akşam belli olacak
13:50 Ukrayna lideri Zelenski, açıkladı: Savaşın başından bu yana 19 bin 300 Rus askeri öldürüldü
13:48 Olay futbolu aştı! Ronaldo hakkında soruşturma başlatıldı
13:24 Bakan Nebati hayat pahalılığı hakkında konuştu: Biz de bu ülkede yaşıyoruz, aynı pazarda ve sofradayız
12:51 Kuzenlerin "Müzik çalar" kavgası kanlı bitti!
12:50 Bartu Küçükçağlayan, Hasan Can Kaya ile anısını paylaştı! "Karıma bebiş dedi"
12:48 Takipçileri sordu, Gülben Ergen cevapladı! İşte "Eşcinsel misin?" sorusunun cevabı
12:24 İftar sofrasında öğrencilere söyledi! İşte Erdoğan'ın en sevdiği yemek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 15:12:38. #1.12#
SON DAKİKA: Mardin'de, Gümüşhanespor otobüsüne taşlı saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement