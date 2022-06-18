Mardin'de öğrencilerin karne hediyesi yüzme öğrenmek - Son Dakika
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Mardin'de öğrencilerin karne hediyesi yüzme öğrenmek

18.06.2022 11:17
Mardin'de öğrencilerin karne hediyesi yüzme öğrenmek

Mardin'de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açılan Kızıltepe Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü yüzme hocaları eşliğinde 15 bin öğrenci eğitim görecek.

Mardin'de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açılan Kızıltepe Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü yüzme hocaları eşliğinde 15 bin öğrenci eğitim görecek.

Eğitim öğretim dönemi sona ererken, öğrenciler karne heyecanı yaşadı. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören öğrenciler, karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Kızıltepe'de karnelerini alan öğrenciler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda bu yaz hem eğlenecek hem de yüzme öğrenecek. 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi çerçevesinde 4 uzman yüzme hocası ve 4 cankurtaran eşliğinde 6 ile 18 yaş aralığındaki 15 bin çocuk ve genç yüzme öğrenecek. Yüzme öğrenmeye gelen öğrencilerin servisleri de Kızıltepe Belediyesi tarafından ücretsiz bir şekilde sağlanıyor.

"Yüzde 100 havuz hijyeni sağlanıyor"

Kızıltepe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mahmut Akdağ, "Düzenli bir şekilde 24 saat esasına göre filtreleme sisteminden geçip yüzde 100 havuz hijyeni sağlanıyor. Havuzumuzun içi evimizin banyosu kadar temizdir. Yüzme öğrenecek öğrencilerimizin buraya taşınmasında belediyemiz bize servis hizmeti sağlamıştır. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın bu konu ile ilgili özel bir çabası ve özel destekleri var" dedi.

"Yetenekli yüzücülere lisans çıkarılıyor"

Kızıltepe'de bütün çocukların bu hizmetten faydalanması gerektiğini ifade eden uzman yüzme hocası Uğur Dölcek, "Denizi olmayan yerde herkesi suya kavuşturmayı planlıyoruz. Çocuklarımızı karne hediyesi olarak havuza aldık. Hepsi çok mutlu. Bizimle birlikte profesyonel bir şekilde yüzmeyi öğreniyorlar. Burada yetenekli sporcuları çıkarıp onlara lisans çıkarıyoruz" diye konuştu.

Karnesini alıp yüzme havuzuna koşan Melik Aydoğan ise, karnesini teşekkür belgesiyle aldığını, babasının kendisini havuza getirdiği için çok mutlu olduğunu ifade etti. - MARDİN

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Kaynak: İHA

Kızıltepe, gençlik, Mardin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mardin'de öğrencilerin karne hediyesi yüzme öğrenmek - Son Dakika

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