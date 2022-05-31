Mardin'de özel gereksinimli çocuklara spor malzemesi dağıtıldı - Son Dakika
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Mardin'de özel gereksinimli çocuklara spor malzemesi dağıtıldı

31.05.2022 09:58
Mardin'de özel gereksinimli çocuklara spor malzemesi dağıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesindeki 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' projesi ile özel gereksinimli çocuklara spor malzemeleri hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesindeki 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' projesi ile özel gereksinimli çocuklara spor malzemeleri hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' projesi dahilinde özel eğitim okullarında öğrenim gören özel gereksinimli çocuklara spor malzemesi hediye edildi. Programa, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Suzan ve İl Gençlik Spor Müdürü Beytullah Birlik katıldı. Hediyeler, Vali Demirtaş tarafından öğrencilere dağıtıldı.

Cumhurbaşkanının himayesinde özel gereksinimli öğrencilere spor malzemesi hediye ettiklerini söyleyen Vali Demirtaş, "Spor aşkı hakikaten engel tanımaz. Hem engelli kardeşlerimizin hem de normal kardeşlerimizin özellikle dünyada, Avrupa'da çok ciddi anlamda sporda bizi temsil etmeleri çok mutlu etmiştir. İnşallah sıra buradaki engelli kardeşlerimizde. Onlar hem Avrupa'ya gidecekler, dünyanın çeşitli yerlerini gezecekler, Türkiye Cumhuriyeti'ni en güzel şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Bugün de inşallah spor malzemelerini dağıtacağız ve sizler de gittiğiniz yerlerde mutlaka ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracaksınız. Sizlerden beklentilerimiz çok yüksek. Öğretmenlerimizle, okul yöneticilerimizle, gençlik ve spor müdürlüğümüzle birlikte sizleri burada en güzel şekilde hazırlayacağız. Gideceğiniz yerlerde mutlaka ay yıldızlı bayrağı dalgalandıracaksınız. Şunu özellikle her zaman söylüyorum; burada tekrar söylemek istiyorum. Engelli kardeşlerimiz bizim canımız, ciğerimizdir. Bundan hiç endişeniz olmasın. Ne zaman bir sıkıntınız, bir probleminiz olursa bizim hem iş yerlerimiz hem de evlerimiz 7 gün 24 saat hizmetinizde. Telefonlarımız da size 24 saat açık, bunu da belirtmek isterim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımız ile ortaklaşa olduğumuz bir projedir. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MARDİN

Mardin'de özel gereksinimli çocuklara spor malzemesi dağıtıldı
Mardin'de özel gereksinimli çocuklara spor malzemesi dağıtıldı
Mardin'de özel gereksinimli çocuklara spor malzemesi dağıtıldı
Mardin'de özel gereksinimli çocuklara spor malzemesi dağıtıldı
Mardin'de özel gereksinimli çocuklara spor malzemesi dağıtıldı
Mardin'de özel gereksinimli çocuklara spor malzemesi dağıtıldı
Mardin'de özel gereksinimli çocuklara spor malzemesi dağıtıldı

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, gençlik, Mardin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mardin'de özel gereksinimli çocuklara spor malzemesi dağıtıldı - Son Dakika


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