Mardin haberi... Pedallar medeniyetlerin beşiği Mardin'de dönecek

Mardin Valiliği himayelerinde Ulusal MTB Cup Dağ Bisikleti yarışları Mardin'in tarihi sokaklarında gerçekleştirilecek.

Valilik himayelerinde Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 22 Ekim'de tarihi Mardin sokaklarında "Eski Mardin Sokakları Dağ Bisikleti Kupası" ile 23 Ekim'de Oğuz Mahallesi'nde yer alan Dara Antik Kentinde "1. Mardin Dara Antik Kenti Dağ Bisikleti Kupası" yarışları düzenlenecek. "Pedallar Medeniyetlerin Beşiği Mardin'de" sloganıyla düzenlenecek yarışmalar öncesinde Atatürk Kültür Merkezinde organizasyonun lansman programı yapıldı.

Ülkenin dört bir köşesinden gelecek bisiklet sevdalıları, tarihin merkezine iki tekerle yolculuğa çıkmanın keyfine varacağını belirten Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, "22-23 Ekim 2022 tarihlerinde kadim kentimiz Mardin, 'Pedallar Medeniyetlerin Beşiği Mardin'de sloganıyla fevkalade önemli bir spor organizasyonuna daha ev sahipliği yapacak. İlk olarak 22 Ekim cumartesi günü kültürlerin kesişim noktası Mardin'inimizin eski sokakları Dağ Bisikleti Yarışında eşsiz bir mücadeleye sahne olacak. Ertesi gün, 23 Ekim Pazar günü, Mardin Dara Antik Kenti Dağ Bisikleti Şampiyonasında pedallara medeniyetlerin beşiği Mardin'de basılacak. Her iki yarışmada da ülkemizin dört bir köşesinden gelen değerli bisiklet sevdalıları, tarihin merkezine iki tekerle yolculuğa çıkmanın keyfine varacak. Buradan her iki yarışmada ter dökecek kıymetli sporcularımıza başarılar diliyorum. Sporcularımızla birlikte hocalarını ve teknik ekiplerini geçmişi tarihin sıfır noktasına uzanan Mardin'imizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum" dedi.

"Mardin'imizin bir kültür, sanat ve spor kenti olmasını sağlayacağız"

Yarışmalarda bisiklet tutkunlarının kentin eşsiz güzelliklerine tanıklık edeceğini dile getiren Vali Demirtaş, şöyle konuştu:

"Sporcularımız, oluşturulan rotalarda pedal çevirirken Mardin'in mistik tarihine ışık tutan görsellerin adeta bir parçası olacak. İşte bisiklet şampiyonamıza adını veren Dara da mistik kent tarihimizin en önemli parçalarından biri. Dara, Mezopotamya'nın en eski yerleşim alanlarının başında geliyor. Kaya içine oyulan yapıları, kilisesi, çok katlı galeri mezarları, çarşısı, zindanı, sarnıcıyla kıymetli konuklarımızı tarihte yolculuğa çıkaracak. ve bu yolculuk, Mardin Dara Antik Kenti Dağ Bisikleti Şampiyonasıyla sadece bir pedal uzağımızda olacak. Buradan tüm Mardinlileri ve kentimizde misafir ettiğimiz tüm konuklarımızı, kentimizin eşsiz güzelliklerinin eşliğinde gerçekleştireceğimiz Mardin Eski Sokakları Dağ Bisikleti Yarışına ve Mardin Dara Antik Kenti Dağ Bisikleti Şampiyonasına davet ediyorum. Sporun birleştirici, bütünleştirici ruhunun şiarıyla çıktığımız bu yolda, kadim kentimizde spor turizminin canlandırılması yönündeki çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bununla birlikte her alanda olduğu gibi Mardin'i kültürün, sanatın ve sporun tüm dallarında sunulan etkinliklerle buluşturma kararlılığımızı daim kılacağız. Kentimize kazandırdığımız ve kazandıracağımız daha pek çok yatırımla, Mardin'imizin bir kültür, sanat ve spor kenti olmasını sağlayacağız. Gençlerimizin daha ferah, daha modern ortamlarda kültür, sanat ve sporla buluşması için devlet ve millet olarak tüm imkanlarımızı sonuna kadar seferber edeceğiz. Gençlerimizin bitmez tükenmez enerjisiyle yarının Türkiye'sini, geleceğin Mardin'ini ihya ve inşa etmeyi sürdüreceğiz." - MARDİN