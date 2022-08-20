Kızıltepe'de 2 bin 500 kişilik spor salonu yapılıyor - Son Dakika
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Kızıltepe'de 2 bin 500 kişilik spor salonu yapılıyor

20.08.2022 10:43
Kızıltepe'de 2 bin 500 kişilik spor salonu yapılıyor

Mardin'in Kızıltepe İlçe Belediyesi tarafından Yenikent Mahallesinde 2 bin 500 kişilik spor salonu yapılıyor.

Mardin'in Kızıltepe İlçe Belediyesi tarafından Yenikent Mahallesinde 2 bin 500 kişilik spor salonu yapılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı destekleriyle Kızıltepe Belediyesi, tarafından yapımına başlanılan 2 bin 500 kişilik spor salonu için yer teslimi yapılarak ilk kazma vuruldu. Salonun 2023 yılı Mayıs ayında bitirileceği hedefleniyor. Açılışa katılan Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Çam, "2 bin 500 kişilik spor salonu çalışmalarına Kızıltepe Belediye olarak ağustos ayının onu itibariyle başladık. İnşallah 2023 yılı Mayıs ayında tamamlanacak. Hizmetlerin ilçemize gelmesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz. Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Spor Toto Teşkilat Başkanlığına ve bütün paydaşlara ilçemiz adına teşekkür ediyorum. Kızıltepe'ye hayırlı uğurlu olsun" dedi. - MARDİN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kızıltepe, Yenikent, Hisarcık, Mardin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kızıltepe'de 2 bin 500 kişilik spor salonu yapılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kızıltepe'de 2 bin 500 kişilik spor salonu yapılıyor - Son Dakika
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