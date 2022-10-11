Mardin haberleri! Mardin'de Ulusal MTB Cup Dağ Bisikleti yarışları düzenlenecek

Mardin'de Ulusal MTB Cup Dağ Bisikleti yarışları gerçekleştirilecek.

Valilik himayelerinde Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 22 Ekim'de tarihi Mardin sokaklarında "Eski Mardin Sokakları Dağ Bisikleti Kupası" ile 23 Ekim'de Oğuz Mahallesi'nde yer alan Dara Antik Kentinde "1. Mardin Dara Antik Kenti Dağ Bisikleti Kupası" yarışları düzenlenecek.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Atatürk Kültür Merkezinde, yarışmaların lansmanında yaptığı konuşmada, "Pedallar Medeniyetlerin Beşiği Mardin'de" sloganıyla düzenlenecek yarışmalarla önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

Kültürlerin kesişim noktası Mardin'in eski sokakları ve Dara Antik Kenti'ndeki yarışmalara Türkiye'nin dört bir köşesinden gelen bisiklet sevdalılarının, iki tekerle yolculuğa çıkmanın keyfine varacağını kaydeden Demirtaş, her iki yarışmada ter dökecek sporculara başarılar diledi.

Yarışmalarda bisiklet tutkunlarının kentin eşsiz güzelliklerine tanıklık edeceğini aktaran Demirtaş, şöyle konuştu:

"Sporcularımız, oluşturulan rotalarda pedal çevirirken Mardin'in mistik tarihine ışık tutan görsellerin adeta bir parçası olacak. Dara, Mezopotamya'nın en eski yerleşim alanlarının başında geliyor. Kaya içine oyulan yapıları, kilisesi, çok katlı galeri mezarları, çarşısı, zindanı, sarnıcıyla kıymetli konuklarımızı tarihte yolculuğa çıkaracak ve bu yolculuk, Mardin Dara Antik Kenti Dağ Bisikleti Şampiyonasıyla sadece bir pedal uzağımızda olacak. Herkesi bu yarışmalara davet ediyorum."

Son iki yılda önemli spor etkinliklerine imza attıklarını kaydeden Demirtaş, bundan sonra da spor turizminin canlandırılması yönündeki çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini anlattı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Mehmet Samsa da kentin tarihini, kültürünü, medeniyetlere yaptığı ev sahipliğini yarışlarla tüm dünyaya tanıtacaklarını kaydetti.

Samsa, "Sezonun son MTB yarışı olması dolayısıyla çok sayıda sporcu, antrenör ve kulübü ağırlayacağız. Federasyon olarak Mardin'de düzenlediğimiz bu yarışa çok büyük destek verdik." dedi.

Daha sonra yarışmaların programları hakkında bilgi verildi.