Mardinli Sporcular 2024 Avrupa Jujitsu Açık Kupası'nda 17 Madalya Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mardinli Sporcular 2024 Avrupa Jujitsu Açık Kupası'nda 17 Madalya Kazandı

Mardinli Sporcular 2024 Avrupa Jujitsu Açık Kupası\'nda 17 Madalya Kazandı

Antalya'da düzenlenen 2024 Avrupa Jujitsu Açık Kupası'na katılan Mardinli sporcular, toplamda 17 madalya kazanarak başarılı bir performans sergiledi. Federasyon yetkilileri, bu başarıda katkıda bulunan isimlere teşekkür etti.

04.12.2024 15:14  Güncelleme: 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRKİYE Muaythai ve Jujitsu Federasyonu tarafından düzenlenen 2024 Avrupa Jujitsu Açık Kupası'na katılan Mardinli sporcular, toplamda 17 madalya kazandı.

Antalya'da düzenlenen JJEU Büyükler Avrupa 2024 Açık Jujitsu Kupası'nda Mardinli sporcular, toplamda 17 madalya kazanarak memleketlerine döndü. Muaythai Federasyonu İl Temsilcisi Abdulhakim Bölükbaşı, Jujitsu sporunu Mardinlilerin çok sevdiğini ve benimsediğini, ifade ederek, "Bu başarıda katkıları olan Valimiz Tuncay Akkoyun başta olmak üzere, Mardin Gençlik Spor İl Müdürümüz Beytullah Birlik'e, Artuklu Halk Eğitim Müdürümüz Mithat Tanış, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar'a teşekkür ederiz. İlimizden maça katılan ve başarı elde eden sporcularımızdan Abdulhakim Bölükbaşı +94 kiloda 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Alper Sezai Haspolat +94 kiloda 1 gümüş madalya, Veysel Balur +94 kiloda 1 bronz madalya kazandı. Mehmet Akif Turan 69 kiloda 1 gümüş madalya, Alper Doğan 56 kiloda 1 gümüş madalya, Naime Görenir 70 kiloda 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Ali Göçmen 77 kiloda 1 gümüş ve 1 bronz madalya, Eymen Efe Tucan 44 kiloda 2 gümüş madalya, Çağan Çelimli 69 kiloda 1 altın madalya, Çağın Çelimli 77 kiloda 1 gümüş madalya, Osman Özcan 77 kiloda 1 altın madalya, Hossein Forouzanfer ise 85 kiloda 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı" dedi.

Kaynak: DHA

Etkinlik, Antalya, Mardin, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mardinli Sporcular 2024 Avrupa Jujitsu Açık Kupası'nda 17 Madalya Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:35 Esad’ın askerleri zorda Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar
15:26 Yerlikaya’dan dikkat çeken göçmen açıklaması: Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeliyi bulamadık Yerlikaya'dan dikkat çeken göçmen açıklaması: Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeliyi bulamadık
15:13 Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı
15:01 Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan’ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti
12:50 DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi’ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız
21:19 Fikret Orman, Dursun Özbek’i açık açık uyardı Fikret Orman, Dursun Özbek'i açık açık uyardı
20:55 Esad isterse İran, Suriye’ye asker yığacak Esad isterse İran, Suriye'ye asker yığacak
20:53 Hüseyin Yücel, Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş’ın en büyük sorununu tek seferde çözdü Hüseyin Yücel, Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'ın en büyük sorununu tek seferde çözdü
20:51 Adana’da lüks siteye silahlı saldırı Kadın güvenlik görevlisini rehin aldı Adana'da lüks siteye silahlı saldırı! Kadın güvenlik görevlisini rehin aldı
20:37 Güney Kore’de askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı Güney Kore'de askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 16:17:57. #1.13#
SON DAKİKA: Mardinli Sporcular 2024 Avrupa Jujitsu Açık Kupası'nda 17 Madalya Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.