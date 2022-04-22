Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu birinci oldu - Son Dakika
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Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu birinci oldu

22.04.2022 12:39
Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu birinci oldu

Kütahya'da gerçekleştirilen Korfbol müsabakalarında Afyonkarahisar'ı temsil eden Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu birinci oldu.

Kütahya'da gerçekleştirilen Korfbol müsabakalarında Afyonkarahisar'ı temsil eden Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu birinci oldu.

Okul Sporları faaliyet programı içerisinde yer alan ve Kütahya Yeni Spor Salonunda düzenlenen Korfbol müsabakalarında Afyonkarahisar'ı temsil eden Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu birinci oldu. Heyecan dolu çekişmeye sahne olan Kütahyada'ki Korfbol karşılaşmalarında ilimizi temsil eden okul birinci oldu. 23-27 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli'nde düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu katılmaya hak kazandı. - AFYONKARAHİSAR

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Karahisar, Kütahya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu birinci oldu - Son Dakika


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