Maribor-Fenerbahçe maçında kavga! Fenerbahçeli taraftarlar stadyumdan çıkarıldı

Maç Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle devam ederken iki takım taraftarları arasında kavga çıktı ve maç durdu. Daha sonra UEFA, Fenerbahçeli taraftarların stadyumdan çıkarılmasına karar verdi.

MAÇ YARIM SAAT DURDU

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında deplasmanda Maribor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle devam ederken iki takım taraftarları arasında kavga çıktı ve maç durdu.

İŞTE OLAYLARIN SEBEBİ

Olayların, bir Maribor taraftarının güvenlikçi gibi görünüp Fenerbahçe tribününden pankart alması; sonra bu olayın ortaya çıkması üzerine yaşandığı iddia edildi. Daha sonra Fenerbahçe tribününden kişiler bu pankartı geri alınca olaylar başladı. Maç başından itibaren Sloven tribünlerin ırkçı tezahüratlarının da gerilimi artırdığı öğrenildi.

UEFA, F.BAHÇE TARAFTARINI ÇIKARDI

UEFA yetkilileri, daha sonra Fenerbahçe taraftarlarının tribünü terk etmesini istedi ve sarı lacivertli taraftarlar stadyumdan çıkarıldı.

MAC NEDEN DURDU ?

FB taraftarının açtıgı pankart, bir Sloven taraftarca çalınıp kendi tribünlerine götürüldü. Bunu farkeden GFB Europe agirlikli tayfa, Sloven tribununu basip pankarti geri aldi Bunun akabinde Sloven taraftarlar sözlu ve fiziksel Olarak FB tribunune saldırdı. Sloven polis FB tribunlerine biber gazı sıktı. Sonuçta FB taraftarlari sahadan/ tribunlerden çıkarıldı ve mac devam etti.