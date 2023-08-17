Maribor-Fenerbahçe maçında kavga! Fenerbahçeli taraftarlar stadyumdan çıkarıldı - Son Dakika

Maribor-Fenerbahçe maçında kavga! Fenerbahçeli taraftarlar stadyumdan çıkarıldı

Son Güncelleme: 17.08.2023 23:54

Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle devam eden Maribor-Fenerbahçe maçında iki takım taraftarları arasında çıkan kavga nedeniyle maç durdu. UEFA, Fenerbahçeli taraftarların stadyumdan çıkarılmasına karar verdi.

Maç Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle devam ederken iki takım taraftarları arasında kavga çıktı ve maç durdu. Daha sonra UEFA, Fenerbahçeli taraftarların stadyumdan çıkarılmasına karar verdi.

MAÇ YARIM SAAT DURDU

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında deplasmanda Maribor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle devam ederken iki takım taraftarları arasında kavga çıktı ve maç durdu.

İŞTE OLAYLARIN SEBEBİ

Olayların, bir Maribor taraftarının güvenlikçi gibi görünüp Fenerbahçe tribününden pankart alması; sonra bu olayın ortaya çıkması üzerine yaşandığı iddia edildi. Daha sonra Fenerbahçe tribününden kişiler bu pankartı geri alınca olaylar başladı. Maç başından itibaren Sloven tribünlerin ırkçı tezahüratlarının da gerilimi artırdığı öğrenildi.

Fenerbahçe-Maribor maçında kavga çıktı, sarı lacivertli taraftarlar stadyumdan çıkarıldı

UEFA, F.BAHÇE TARAFTARINI ÇIKARDI

UEFA yetkilileri, daha sonra Fenerbahçe taraftarlarının tribünü terk etmesini istedi ve sarı lacivertli taraftarlar stadyumdan çıkarıldı.

Fenerbahçe-Maribor maçında kavga çıktı, sarı lacivertli taraftarlar stadyumdan çıkarıldı

MAC NEDEN DURDU ?

FB taraftarının açtıgı pankart, bir Sloven taraftarca çalınıp kendi tribünlerine götürüldü. Bunu farkeden GFB Europe agirlikli tayfa, Sloven tribununu basip pankarti geri aldi Bunun akabinde Sloven taraftarlar sözlu ve fiziksel Olarak FB tribunune saldırdı. Sloven polis FB tribunlerine biber gazı sıktı. Sonuçta FB taraftarlari sahadan/ tribunlerden çıkarıldı ve mac devam etti.

Fenerbahçe-Maribor maçında kavga çıktı, sarı lacivertli taraftarlar stadyumdan çıkarıldı

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maribor-Fenerbahçe maçında kavga! Fenerbahçeli taraftarlar stadyumdan çıkarıldı - Son Dakika


Son Dakika
23:44 Fenerbahçe, Maribor'u 3-0 mağlup ederek tur atladı
23:38 Son Dakika: Konferans Ligi'nde Mariboru farklı geçerek eleyen Fenerbahçe, play-off'ta Twente'nin rakibi oldu
23:15 Maribor-Fenerbahçe maçında kavga! Fenerbahçeli taraftarlar stadyumdan çıkarıldı
23:10 Fenerbahçe-Maribor maçında kavga çıktı, sarı lacivertli taraftarlar stadyumdan çıkarıldı
23:04 Adana Demirspor, Osijek'i mağlup ederek tur atladı
22:55 Son Dakika: Osijek'i eleyen Adana Demirspor, Konferans Ligi'nde Play-Off turuna yükseldi
22:52 Beşiktaş, Neftçi'yi mağlup ederek üst tura çıktı
22:48 Son Dakika: Konferans Ligi'nde Beşiktaş, Neftçi Bakü'yü eleyerek play-off'ta Dynamo Kiev'in rakibi oldu
22:29 Yine yaptı yapacağını! Aboubakar, attığı golle gözlerin pasını sildi
22:25 Yine yaptı yapacağını! Aboubakar, attığı golle gözlerin pasını sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2023 00:01:29. #1.13#
SON DAKİKA: Maribor-Fenerbahçe maçında kavga! Fenerbahçeli taraftarlar stadyumdan çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement