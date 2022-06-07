Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde Gaziantep ALG Spor ile finalde karşılaşacak olan Fatih Karagümrük'ün başarılı futbolcularından Marija Ilic, Sırbistan Milli Takımı aday kadrosuna davet edildi. Karagümrük Kulübü, 29 yaşındaki defans oyuncusunu kulübün resmi sosyal medya hesabından yayımladığı mesaj ile tebrik etti. Kulüp tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Kaynak: İHA

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