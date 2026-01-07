Mario Balotelli\'nin yeni takımını duyanlar çok şaşkın

Ülkemizde bir dönem Adana Demirspor forması giyen ve geçtiğimiz yaz transfer döneminden bu yana takımsız olan İtalyan golcü Mario Balotelli'nin yeni adresi belli oldu.

AL-ITTIFAQ FC İLE ANLAŞTI

Sky Sport'un aktardığı bilgilere göre; Balotelli, merkezi Dubai'de bulunan Al-Ittifaq FC ile anlaşmaya vardı. Haberde, Super Mario lakaplı Balotelli'nin 9 Ocak'ta Dubai'ye gideceği, sözleşmenin 12 Ocak'tan itibaren resmen tescil edileceği aktarıldı.

2.5 YILLIK İMZA ATACAK

Balotelli'ye şu ana kadar başka hiçbir talibin çıkmadığı, 35 yaşındaki yıldız ismin yeni takımı ile 2.5 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi.

ADANA DEMİRSPOR'DA NE YAPMIŞTI?

Adana Demirspor'da iki farklı dönem geçiren Balotelli, çıktığı 51 maçta 26 gol ve 8 asistlik performans sergilemeyi başardı.