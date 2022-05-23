Mario Gavranovic final maçında oynayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Mario Gavranovic final maçında oynayacak

23.05.2022 17:45
Mario Gavranovic final maçında oynayacak

Kayserispor'un İsviçreli golcü oyuncusu Mario Gavranovic, Perşembe günü oynanacak Türkiye Kupası maçında forma giyebilecek.

Kayserispor'un İsviçreli golcü oyuncusu Mario Gavranovic, Perşembe günü oynanacak Türkiye Kupası maçında forma giyebilecek.

Perşembe günü Sivasspor ile Türkiye Kupası maçında karşılaşacak Kayserispor'da forvet futbolcusu Mario Gavranovic forma giyebilecek. Sakatlığı geçen ve Sivasspor ile oynanan son lig maçında 45 dakika oynayan Gavranovic, Perşembe günü İstanbul'da oynanacak Türkiye Kupası final maçında sarı kırmızılı forma ile mücadele verecek.

Teknik direktör Hikmet Karaman'ın ilk 11'de şans vereceği isim, bu sezon 26 Süper lig maçında 10, 3 Türkiye Kupası maçında da 2 gol attı. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Sivasspor final maçına hazırlanıyor Sivasspor final maçına hazırlanıyor Kayserispor kupa mesaisine başladı Kayserispor kupa mesaisine başladı
Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Kayserispor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mario Gavranovic final maçında oynayacak - Son Dakika


Son Dakika
17:22 Kalbi tekleyen Cübbeli Ahmet Hoca kalp ameliyatına alındı, sosyal medyadan dua istedi
17:18 Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar'a "Arsız sefil" demesi tepki çeken Gülbin Tosun'dan istifa taleplerine yanıt: Hafta sonu gümbür gümbür yayında
17:14 İBB Meclisi'nden karar çıktı! İstanbul'da ulaşım zammı öğrenciler için geri çekiliyor
17:04 Kabine toplantısı başladı! Erdoğan zirvenin ardından alınan kararları açıklayacak
16:58 Halı saha maçında kendisine faul yapan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü
16:49 Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Edin Terzic oldu
16:23 Cinsiyet değiştiren oyuncu Meli Bendeli, sosyal medyada gündem oldu! Mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
16:10 Şarkıcı Doğuş: Eşimin yanında bir hayranımdan ahlaksız teklif aldım
16:06 Süper Lig'in sezonun en iyi 11'ine Trabzonspor ambargosu! 3 büyüklerden yalnızca 1 isim kadroya girebildi
16:00 Yöneylem'den yeni anket! Muhalefet adayı ara açtı: Yüzde 52'ye karşı Erdoğan'ın oyu yüzde 34
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 17:52:18. #1.12#
SON DAKİKA: Mario Gavranovic final maçında oynayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement