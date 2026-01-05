Marius Sumudica 7.5 ay sonra geri döndü - Son Dakika
Marius Sumudica 7.5 ay sonra geri döndü

05.01.2026 23:11
Marius Sumudica, uzun bir aranın ardından futbol sahalarına geri döndü. 7.5 ay süren bekleyişin ardından Sumudica, yeniden yeşil sahalarda yerini aldı. Sumudica'nın bu dönüşü, futbol dünyasında büyük bir heyecan yarattı.

Süper Lig'de daha önce Kayserispor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Rumen teknik direktör Marius Sumudica, kariyerinde yeni bir sayfa daha açıyor.

4. KEZ SUUDİ ARABİSTAN'A GİTTİ

Son olarak Rumen ekibi FC Rapid 1923'ü çalıştıran Sumudica, 7.5 aydır herhangi bir takımı çalıştırmamasının ardından yeniden Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu. Daha önce iki dönem Al-Shabab'ı, bir dönem de Al-Raed'i çalıştıran deneyimli hoca, bu kez de Al-Okhdood ile anlaşma sağladı.

RESMİ OLARAK AÇIKLANACAK

Suudi basınında yer alan haberlere göre; Arabistan'a ulaşan Sumudica, kısa süre içerisinde resmi imzayı atacak. Al-Okhdood'un 54 yaşındaki deneyimli hocayı kısa süre içerisinde resmen açıklayacağı aktarıldı.

10:26
10:20
10:15
10:00
09:55
09:42
