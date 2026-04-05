05.04.2026 12:50
Marmaris Ege Rallisi'nde Ali Türkkan-Oytun Albayrak birinci, Uğur Soylu-Onur Vatansever ikinci oldu.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris Ege Rallisi tamamlandı. Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı olan organizasyon, 2-4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi. 2 Nisan'da yapılması planlanan seremonik start, Marmaris'te etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadı. Yarışlar, 3 Nisan'da verilen ilk startla başladı. İlk gün Sarnıç-1, Zübeyde Cirit-1, Sarnıç-2 ve Zübeyde Cirit-2 etaplarında pilotlar kıyasıya mücadele etti.

Rallinin son günü olan 4 Nisan Cumartesi günü ise Remed Assistance-1, Petrol Ofisi Maxima-1, Remed Assistance-2 ve Petrol Ofisi Maxima-2 etaplarının tamamlanmasının ardından Siteler Mahallesi'nde ralli merkezi olarak kullanılan otelin bahçesinde ödül töreni düzenlendi. Marmaris Ege Rallisi'nde genel klasmanda Ali Türkkan-Oytun Albayrak ikilisi birinciliği elde etti. Uğur Soylu- Onur Vatansever ikilisi yarışı ikinci sırada tamamlarken, Kerem Kazaz-Corentin Silvestre ikilisi ise üçüncü oldu. Dereceye giren sporculara ödülleri Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Sportif Direktörü Murat Kaya ve Muğla Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe tarafından verildi.

JANDARMADAN ANLAMLI MESAJ

Ödül töreni öncesinde ilçe jandarma trafik ekipleri, "İyi sürücü olan her zaman kurala uyar" yazılı pankart açarak sürücülere trafik kurallarına uyma çağrısı yaptı. Ekipler ayrıca, "Kadına el kalkmaz" yazılı pankartla kadına yönelik şiddete dikkat çekti.

Kaynak: DHA

