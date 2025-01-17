Marmaris Kış Trofesi Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Marmaris Kış Trofesi Başlıyor

Marmaris Kış Trofesi Başlıyor

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü tarafından düzenlenen MIYC Kış Trofesi yarın başlıyor. 30'dan fazla tekne ve bine yakın yelkencinin katılacağı trofede toplam 3 yarış yapılacak.

17.01.2025 17:32  Güncelleme: 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü tarafından organize MIYC Kış Trofesi yarın başlıyor. 30 dan fazla tekne ve bine yakın yelkencinin rüzgara ve rakiplerine karşı yarışacağı trofede üç yarış yapılması planlanıyor.

Trofenin ilk ayağı 18-19 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek. İlk yarış günü olan yarın, yarışın açılış etkinliği kulüp bahçesinde organize edilecek. Toplam 6 ayaktan oluşacak trofenin ilk ayağında Marmaris körfez içinde ve dışında 3 yarış yapılması planlanıyor. 5 ülkeden yerli ve yabancı sporcuların katılacağı yarışa 35 civarında teknenin katılması bekleniyor.

Yarışa katılım sağlayan isimlerden Yelken Eğitmeni Atila Gökova, "Yaklaşık 7 yaşından beri yarışıyorum ama yat sınıfı başka bir sınıfta. Onda da 20 yaşından beri yarışıyorum. Kış körfezinde çok hazırlıklıyız. Bu sene kış çok özel. Çünkü büyük bir sistem değişikliği geldi ve bu sistem değişikliğine hem kulüp tarafında hem yarışçılar tarafında adapte olmaya çalışıyoruz. Marmaris'in iklimi ve doğasında yarışmak zaten sistemlerin dışında çok keyifli. Ama biz açıkçası çok hazırız" diyerek diğer yarışçılara başarı dileklerini iletti.

Yarışçılardan Tunca Çalışkan ise, "Uzun zamandır beklediğimiz seriler artık başlıyor. 6 ayaktan oluşacak bir yarış sezonu olacak. Teknemize katılanların hepsi daha önce yarışmış veya az yarışmış insanlardan oluşuyor ve aralarında yarışmayanlar da misafir ediyoruz. Şu an 9 kişiyiz ve artmasını bekliyoruz yıla yayıldıkça. Çünkü insanlar merak ediyorlar. Hepsi iletişime geçiyorlar ve biz alabildiğimiz kadar amatör tekneyi almaya çalışıyoruz. Bugün antrenmana çıkacağız. Saat 4 gibi antrenman bittikten sonra yarın ilk yarışla Marmaris Kış Trofesi birinci ayağı başlatmış olacağız" şeklinde konuştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından da destek verilen trofede yarışa katılan ve Marmaris dışından gelen tekneler 3 gün boyunca yat limanında teknelerini ücretsiz bağlayabilecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Etkinlik, Marmaris, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Marmaris Kış Trofesi Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
22:55 Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat
22:47 Türkiye’den kopya çektiler Yunanistan’da savunmada yeni dönem Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem
22:10 Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi
16:46 Trump’ın ’Rusya’ çağrısı sonrası NATO’da ilk adım Litvanya’dan geldi Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi
09:17 Hava sahasını işgal eden Rusya’ya NATO’dan gözdağı Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı
09:14 “Edip Akbayram öldü“ iddiasına kızından yalanlama geldi "Edip Akbayram öldü" iddiasına kızından yalanlama geldi!
09:05 Altın fiyatları tam gaz Altın fiyatları tam gaz!
08:51 Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı
08:49 Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği’ni harekete geçirdi Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi
08:40 ABD’de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti ABD'de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti
08:30 Acun Ilıcalı Galatasaray’ın eski yıldızı ile anlaştı Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
08:23 TSK’nın operasyonu elebaşı Salih Müslim’i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 01:59:14. #1.13#
SON DAKİKA: Marmaris Kış Trofesi Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.