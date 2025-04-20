Marmaris MIYC Kış Trofesi Sonuçlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 16'ncısı gerçekleştirilen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nda şampiyonlar belli oldu.
Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından 6 ayak üzerinden düzenlenen kış trofesi tamamlandı.
Organizasyonda genel sıralama şu şekilde oluştu:
ORC-A
1- Vakkorama (Erhan Karaca)
2- Wings Racing (Fırat Şahin)
3- Farraway-Mıknatıs Yachting (Zafer Öznur)
ORC-B
1- Flyer (Tora Kutoğlu)
2- Anyway (David Tsogoev)
3- Strekoza (Mikhail Mischenko)
ORC-C
1- Omani (Tunca Çalışkan)
3- Toxic (Akif Sezer)
ORC-D
1- VMG-Carbotix (Doğukan Kandemir)
2- Jazzgir- Nissan Sailing Team (Bartu Özsoy)
3- Tok Sailing (Onur Tok)
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