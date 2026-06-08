Muğla Büyükşehir'in ev sahipliğinde 634 sporcu milli takım için kulaç attı - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir'in ev sahipliğinde 634 sporcu milli takım için kulaç attı

Muğla Büyükşehir\'in ev sahipliğinde 634 sporcu milli takım için kulaç attı
08.06.2026 12:26  Güncelleme: 12:27
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Muğla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Marmaris İçmeler'de düzenlenen Türkiye Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışları, 2-5 Haziran 2026'da 26 ilden 66 kulüp ve 634 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Yarışlarda Avrupa ve Dünya şampiyonaları için milli takım kadroları belirlendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Marmaris İçmeler Hizmet İçi Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışları yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından İçmeler sahilinde organize edilen Türkiye Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışmaları 2-5 Haziran 2026 tarihleri arasında yapıldı. Yapılan etkinlik kapsamında Yüzlerce sporcu hem Türkiye Şampiyonluğu hem de milli takım forması için kulaç attı.

634 sporcu katıldı

02-05 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyona Türkiye'nin 26 ilinden 66 kulüp ve 634 sporcu katıldı. Türkiye Yüzme Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan şampiyona, açık su yüzme branşında yılın en önemli organizasyonlarından biri olarak dikkat çekti.

Milli Takım kadroları belirlendi

Şampiyona kapsamında sporcular, uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil edecek milli takım kadrolarında yer alabilmek için mücadele etti. Yarışlar sonucunda Avrupa Büyükler Açık Su Yüzme Şampiyonası, Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası, Dünya Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası ve Balkan Açık Su Yüzme Şampiyonası milli takım kadrolarına seçilecek sporcuların belirlenmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Marmaris spor turizminin merkezi olmaya devam ediyor

Doğal güzellikleri ve elverişli iklim şartlarıyla ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan Marmaris, bu önemli şampiyonayla bir kez daha spor turizminin önemli merkezlerinden biri olduğunu gösterdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen organizasyon, hem sporcuların performanslarına hem de bölgenin tanıtımına önemli katkı sağladı. Bir hafta boyunca devam eden yarışlarda sporcular kıyasıya mücadele ederken, antrenörler ve kulüp temsilcileri de organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Muğla Büyükşehir'in ev sahipliğinde 634 sporcu milli takım için kulaç attı - Son Dakika

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