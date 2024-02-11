Marmaris'te Adrenalin Tutkunları Keşişlemede Sörf Yaptı - Son Dakika
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Spor

Marmaris'te Adrenalin Tutkunları Keşişlemede Sörf Yaptı

Marmaris\'te Adrenalin Tutkunları Keşişlemede Sörf Yaptı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü bir günde adrenalin tutkunları saatte 40 kilometre hızla esen keşişlemede sörf yaptı. Kanat, rüzgar ve uçurtma sörfü yapan sporcular renkli görüntüler oluştururken, kıyıdaki vatandaşlar da ilgiyle takip edip, cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekti.

11.02.2024 15:25
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde adrenalin tutkunları, saatte 40 kilometre hızla esen keşişlemede sörf yaptı.

Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü ilçede dalgalar arasında 40 kilometre hızla esen keşişlemede, kanat, rüzgar ve uçurtma sörfü yapan adrenalin tutkunları, renkli görüntüler oluşturdu.

Kıyıdaki vatandaşlar da sörfçüleri ilgiyle takip edip, cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekti.

Kaynak: AA

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