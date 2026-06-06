Marmaris'te Gençlik Yılı Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Marmaris'te Gençlik Yılı Etkinliği

Marmaris\'te Gençlik Yılı Etkinliği
06.06.2026 18:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Valisi, 2026'yı 'Gençlik Yılı' ilan ederek L'Etape Marmaris etkinliğinde bisiklet sürüşü düzenledi.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın 2026'yı "Gençlik Yılı" ilan etmesi kapsamında, L'Etape Marmaris by Tour de France çerçevesinde düzenlenen halk sürüşünde yüzlerce bisiklet tutkunu Marmaris'in eşsiz güzellikleri arasında pedal çevirdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, L'Etape Marmaris by Tour de France kapsamında düzenlenen halk sürüşü etkinliği yüzlerce bisiklet tutkunu ve vatandaşı bir araya getirdi. Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık tarafından 2026 yılının "Gençlik Yılı" ilan edilmesi kapsamında gerçekleştirilen organizasyonda katılımcılar, Marmaris'in doğal güzellikleri eşliğinde pedal çevirerek spor dolu bir gün yaşadı. 19 Mayıs Gençlik Meydanı'ndan başlayan halk sürüşü, gençlerden ailelere kadar her yaştan vatandaşın yoğun katılımına sahne oldu. Vali Yardımcısı Murat Kahraman ve Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'nın da katıldığı etkinlik, saat 11.00'de verilen startla başladı. Belirlenen parkurda güvenli şekilde ilerleyen katılımcılar, sporun birleştirici gücünü ortaya koyarken renkli görüntüler oluşturdu. L'Etape Marmaris organizasyonu koordinasyonunda düzenlenen etkinliğin, gençlerin sporla daha fazla buluşmasına ve sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesine katkı sağladığı belirtildi. Halk sürüşü ile birlikte Marmaris'in spor turizmi alanındaki potansiyeli de bir kez daha ön plana çıktı.

Etkinlik sonunda açıklamalarda bulunan Vali Yardımcısı Murat Kahraman ile Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, organizasyonda emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, uluslararası nitelikteki spor organizasyonlarının Marmaris'in tanıtımına, turizmine ve sosyal yaşamına önemli katkılar sunduğunu ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Valiliği, Etkinlik, Marmaris, Gençlik, Turizm, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Marmaris'te Gençlik Yılı Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı’nda devam ediyor Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor
İrlanda’dan İsrailli iki bakana ambargo: Ülkeye girişleri yasaklandı İrlanda'dan İsrailli iki bakana ambargo: Ülkeye girişleri yasaklandı
Emine Erdoğan, Sıfır Atık Forumu’nun açılışında konuştu Emine Erdoğan, Sıfır Atık Forumu'nun açılışında konuştu
Hava basılan traktör lastiği bomba gibi patladı, işçilere hayatlarının şokunu yaşattı Hava basılan traktör lastiği bomba gibi patladı, işçilere hayatlarının şokunu yaşattı
Dans eden palyaço robot çocuğa tekme attı Dans eden palyaço robot çocuğa tekme attı
Putin, Zelenski’ye kapıları kapadı: Görüşmenin bir anlamı yok Putin, Zelenski'ye kapıları kapadı: Görüşmenin bir anlamı yok

18:23
Lütfü Savaş, Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti
Lütfü Savaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
18:08
Aziz Yıldırım: Messi lazımsa Messi, Ronaldo lazımsa Ronaldo gelir
Aziz Yıldırım: Messi lazımsa Messi, Ronaldo lazımsa Ronaldo gelir
17:32
Diyarbakır’da nişan dönüşü kaza: 3 ölü, 1 yaralı
Diyarbakır'da nişan dönüşü kaza: 3 ölü, 1 yaralı
17:30
Hakan Safi, müjdeyi ’’2 yöneticim Londra’da bekliyor’’ diyerek verdi
Hakan Safi, müjdeyi ''2 yöneticim Londra'da bekliyor'' diyerek verdi
16:38
Rahmi Koç’a bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan
Rahmi Koç'a bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan
16:35
Gürsel Tekin, CHP’ye geri dönen partililere rozet taktı
Gürsel Tekin, CHP'ye geri dönen partililere rozet taktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 18:46:07. #7.12#
SON DAKİKA: Marmaris'te Gençlik Yılı Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.