Marmaris\'te Hıdırellez Koşu Etkinliği Düzenlendi

Spor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde baharın müjdecisi Hıdırellez, düzenlenen koşu etkinliği ile kutlandı.

BeeRun Marmaris'in organizasyonuyla düzenlenen etkinlikte Belediye Başkanı Acar Ünlü ve onlarca sporcu, Marmaris'in eşsiz manzarası eşliğinde koşarak güne zinde bir biçimde başladı. Marmaris'te Hıdırellez etkinlikleri çerçevesinde Hıdırellez Bayramı sporla da kutlandı. BeeRun Marmaris isimli koşuculardan oluşan spor grubunun organize ettiği koşuya Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de katıldı. Sabah saat 07.30'ta Uzunyalı sahili girişinde başlayan koşu yaklaşık 2 saat sürdü. Yaklaşık 4 kilometrelik mesafeyi koşan ekip, yine koşarak geri dönüp koşuyu başladığı yerde noktaladı.

Burada bir açıklama yapan Başkan Acar Ünlü, sporun sağlık için önemine değinerek "Sporu yaymak, sporu bütün halkın farkındalığına sunmak hepimizin görevi. Çünkü sağlıklı yaşamın sırrı hareket etmekten geçiyor. Daha sağlıklı olmak, daha sosyalleşebilmek, toplumsal hayattaki artılarımızı fazlalaştırmak için spor yapmalıyız. Biz de bugün hem birlikte Hıdırellez kutlaması yapalım hem de bu farkındalığa dikkat çekelim istedik" diye konuştu. Başkan Ünlü, kendisini davet eden BeeRun Marmaris ekibine de teşekkür etti.

BeeRun Marmaris ekibinden Naci Okan da Hıdırellez'i sporla kutlamak istediklerini belirterek "Başkanımız Acar Ünlü'yü de davet ettik. Kendisi de sağ olsun kırmadı, etkinliğimize ortak oldu" dedi. - MUĞLA