Marmaris'te Otizm Farkındalık Tenis Turnuvası
Marmaris'te Otizm Farkındalık Tenis Turnuvası

12.04.2026 17:19
Marmaris'te düzenlenen Otizm Farkındalık Tenis Turnuvası, yoğun katılımla sona erdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, otizm spektrum bozukluğuna dikkati çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen "Otizm Farkındalık Tenis Turnuvası" sona erdi.

Marmaris Tenis Akademisi'nde yoğun katılımla gerçekleştirilen organizasyonda, kadın ve erkek sporculardan oluşan 16 karma takım mücadele etti.

İki set üzerinden oynanan müsabakalarda, setlerde eşitlik bozulmaması durumunda galibi belirlemek için "10'lu tie-break" sistemi uygulandı.

Turnuvayı yerinde takip eden Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, sporcu ve vatandaşlarla bir araya geldi. Müsabakaların ardından düzenlenen törende dereceye giren ilk 4 takıma plaketleri Kaymakam Kaya tarafından takdim edildi.

Otizmli bireylerin ve ailelerinin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Kaya, "Sporun birleştirici gücüyle toplumsal dayanışmayı pekiştiren bu tür anlamlı organizasyonlar, farkındalık oluşturmak adına büyük önem taşıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Katılımın ücretsiz olduğu turnuva, madalya töreninin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Nurullah Kaya, Etkinlikler, Marmaris, Muğla, Otizm, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da kahreden kaza, genç öğretmen babasıyla birlikte can verdi Ordu'da kahreden kaza, genç öğretmen babasıyla birlikte can verdi
Skriniar’dan sakatlık açıklaması: Bundan dolayı devam etmedim Skriniar'dan sakatlık açıklaması: Bundan dolayı devam etmedim
Netanyahu’dan skandal çıkış Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı skandal sözlerle hedef aldı Netanyahu'dan skandal çıkış! Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı skandal sözlerle hedef aldı
Ederson’dan taraftara mesaj: Bunu asla kabul edemem Ederson'dan taraftara mesaj: Bunu asla kabul edemem
Londra’da Filistin protestosunda 212 kişi gözaltına alındı Londra'da Filistin protestosunda 212 kişi gözaltına alındı
Netanyahu’nun küstah çıkışına Türkiye’den zehir zemberek tepki Netanyahu'nun küstah çıkışına Türkiye'den zehir zemberek tepki

18:02
Recep Durul’dan flaş hareket Galatasaray aleyhine yapılan küfürlü tezahürata eşlik etti
Recep Durul'dan flaş hareket! Galatasaray aleyhine yapılan küfürlü tezahürata eşlik etti
17:29
Dünya devi gemileri yaktı Osimhen’i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar
Dünya devi gemileri yaktı! Osimhen'i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar
17:16
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti Orduya ’hazır ol’ talimatı
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti! Orduya 'hazır ol' talimatı
16:03
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı’nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
15:55
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi
14:29
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
