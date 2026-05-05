Marmaris’te Yüzme Şampiyonası Toplantısı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenecek "Türkiye Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışmaları" öncesinde koordinasyon toplantısı yapıldı.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 2-5 Haziran tarihlerinde İçmeler Hizmet İçi Eğitim Tesisi sahilinde gerçekleştirilecek organizasyonun hazırlık süreci ele alındı. Toplantıya ilgili kurum müdürleri ve spor yetkilileri katıldı.

Güvenlik ve sağlık önlemleri planlandı

Şampiyona süresince sporcuların güvenliği ve sağlığı için alınacak önlemlerin öncelikli gündem maddesi olduğu toplantıda, parkur güvenliği, acil müdahale ekiplerinin konuşlandırılması ve ulaşım ağının düzenlenmesi gibi teknik detaylar planlandı.

Kurumlar arası işbirliğiyle yürütülecek saha düzenleme çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Nurullah Kaya, organizasyonun hem sporcular için en uygun yarış ortamını sağlaması hem de Marmaris'in spor turizmi potansiyelini ve tanıtımını desteklemesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Milli takım seçmelerine de ev sahipliği yapacak olan şampiyonanın, ilçedeki spor hareketliliğini artırması hedefleniyor.