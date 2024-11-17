Marmaris Ultra Koşusu Başladı - Son Dakika
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Spor

Marmaris Ultra Koşusu Başladı

Marmaris'in ev sahipliği yaptığı Marmaris Ultra, 76K, 48K, 30K ve 16K parkurlarında start aldı. 17 ülkeden bin sporcunun katıldığı organizasyona, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve Spor İlçe Müdürü Cem Tuncel start verdi. Yarışın ardından dereceye girenlere ödül verilecek.

17.11.2024 00:27
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- Marmaris Ultra'da start verildi

MUĞLA - Marmaris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Marmaris Ultra'da 76K, 48K, 30K ve 16K'lık parkurların startı verildi.

Toplamda 17 ülkeden bin sporcuyu bir araya getiren Anadolu Sigorta Marmaris Ultra, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve Marmaris Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cem Tuncel'in verdiği startla başladı. Marmaris sahilinden başlayan yarışta sporcular, Mezargediği ve Yeşil Belde'den devam ederek yeşilliklere doğru yol aldılar. Altın Sivri, Baraj, Seyir Tepe, Radar Kavşağı, Balan Dağı üzerinden geçen yarışçılar, yine maviyle buluşarak yarışı Marmaris Sahili'nde bitirecek.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü organizasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir organizasyon. Bu sene ilki gerçekleşiyor. Devamının daha kuvvetli şekilde gelmesi için biz de elimizden geleni yapacağız. Bütün sporculara keyifli, güzel bir yarış diliyorum" dedi.

Organizasyonda 5K'lık parkur yarın koşulacak. Yarışın ardından tüm kategorilerde dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenecek törenle takdim edilecek. Ödül töreni öncesinde ise Neyzen konseri ile katılımcılar keyifli anlar yaşayacak.

Kaynak: İHA

Acar Ünlü, Marmaris, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Marmaris Ultra Koşusu Başladı - Son Dakika

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