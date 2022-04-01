Marmaris Uluslararası Yelken Kulübü tarafından düzenlenen Kış Trofesinin 4'üncü ayağı başlıyor. - Son Dakika
Üye Girişi

Marmaris Uluslararası Yelken Kulübü tarafından düzenlenen Kış Trofesinin 4'üncü ayağı başlıyor.

01.04.2022 15:09
Marmaris Uluslararası Yelken Kulübü tarafından düzenlenen Kış Trofesinin 4'üncü ayağı başlıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Marmaris Uluslararası Yat Kulübü'nün bu yıl 13. nü düzenlediği Kış Trofesi'nin 4. ayağı 2 – 3 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Marmaris Uluslararası Yat Kulübü'nün bu yıl 13. nü düzenlediği Kış Trofesi'nin 4. ayağı 2 – 3 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek.

Farklı ülkelerden ve Türkiye'den Marmaris'e gelen yelken sporcuları Yelkenlileri ile Marmaris Körfez içi ve koylarında yarışarak derece elde etmeye çalışacak. 3. ayak yarışlarında dereceye giren ekiplerin ödülleri 2 Nisan Cumartesi akşamı kulüp bahçesinde düzenlenen tören ile takdim edilecek. - MUĞLA

Marmaris Uluslararası Yelken Kulübü tarafından düzenlenen Kış Trofesinin 4'üncü ayağı başlıyor.
Marmaris Uluslararası Yelken Kulübü tarafından düzenlenen Kış Trofesinin 4'üncü ayağı başlıyor.

YORUMLAR
500
Marmaris Bocce ile tanıştı Marmaris Bocce ile tanıştı Türkiye Oryantiring Federasyonu 3. Kademe Yarışması yarın Marmaris'te başlayacak Türkiye Oryantiring Federasyonu 3. Kademe Yarışması yarın Marmaris'te başlayacak

Marmaris, Yelken, Nisan, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Marmaris Uluslararası Yelken Kulübü tarafından düzenlenen Kış Trofesinin 4'üncü ayağı başlıyor. - Son Dakika


Son Dakika
15:07 TFF, kulüplerin menajerlere ne kadar ödeme yaptığını açıkladı!
15:02 Masözün 1 Nisan şakası böyle olur: "Cinsel organını büyütmek isteyen arasın" dedi, duyan aradı
14:56 Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan uyarı: Sıradaki salgının arbovirüslerden olması çok büyük ihtimal
14:56 Bahar Candan, kendisinden yaşça büyük adamla öpüşürken yakalandı
14:41 Bakan Kirişçi açıkladı: Çiftçiye 890 milyon 642 bin TL'lik destek ödemesi bugün hesaplara yatacak
14:40 Sağlık Bakan Koca: Sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerli sayılacak
08:39 Japonya'da reşit olma yaşı 20'den 18 düşürüldü
14:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 16.00'da Putin ile görüşecek! "Zelenski ile görüşün" teklifi yapacak
14:25 Erdoğan'ın önerdiği manda yoğurdu üretiminde lider ilimiz Tokat!
14:21 Aşk Mantık İntikam'da bugün neler olacak? Esra, Ozan'ı affedebilecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 15:17:07. #1.11#
SON DAKİKA: Marmaris Uluslararası Yelken Kulübü tarafından düzenlenen Kış Trofesinin 4'üncü ayağı başlıyor. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement